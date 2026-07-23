Patinadoras de Las Toscas se destacaron en el Campeonato Regional y una clasificó al Nacional

Lara Molina obtuvo dos podios y aseguró su lugar en la Copa González Molina, mientras que Ana Paula Sandoval logró una destacada actuación en una categoría de gran nivel.

La Municipalidad de Las Toscas, a través de la Secretaría de Recreación y Desarrollo Deportivo, felicitó a las deportistas del STIC Patín Artístico por su sobresaliente desempeño en el Campeonato Regional de Patín Artístico – Zona 4, que reunió a representantes de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.

La competencia se desarrolló del 14 al 18 de julio en el Club Atlético Adelante Reconquista y dejó importantes resultados para las patinadoras tosquenses.

Entre las actuaciones más destacadas sobresalió Lara Molina, quien se consagró campeona en la modalidad Danza Free y obtuvo el tercer puesto en Danza Obligatoria, resultados que le permitieron clasificar al Campeonato Nacional «Copa González Molina», que se disputará en la provincia de San Juan.

Por su parte, Ana Paula Sandoval alcanzó el 12.º puesto regional en la disciplina Libre, compitiendo en una categoría de alto nivel y demostrando un gran rendimiento.

Desde el municipio destacaron que estos logros son el resultado del esfuerzo y la dedicación de las deportistas, así como del acompañamiento de sus entrenadoras, Luciana Pereyra y Marisa Lorenzon, y del apoyo constante de sus familias.

Asimismo, renovaron el reconocimiento a quienes representan a Las Toscas en las distintas disciplinas deportivas, llevando el nombre de la ciudad a competencias regionales y nacionales con compromiso y pasión.