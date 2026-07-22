Villa Ocampo: El municipio se prepara ante la posible llegada del fenómeno El Niño

La secretaria de Promoción Social, Luciana Luque, confirmó que la Municipalidad ya definió un protocolo de actuación, centros de evacuación y un esquema de trabajo conjunto con Provincia para responder ante eventuales inundaciones. Además, advirtió sobre el fuerte incremento de la demanda social, que hoy alcanza a unas 1.500 familias con asistencia alimentaria mensual.

Ante las proyecciones climáticas que anticipan la posible llegada del fenómeno El Niño durante la próxima primavera-verano, la Municipalidad de Villa Ocampo ya puso en marcha un plan preventivo destinado a minimizar el impacto que podrían provocar intensas lluvias e inundaciones en los sectores más vulnerables de la ciudad.

Así lo confirmó la secretaria de Promoción Social, Luciana Luque, durante una entrevista concedida al programa Estilo Propio, emitido este miércoles 22 de julio por el Grupo de Medios Jaaukanigás, donde brindó detalles del trabajo articulado que viene desarrollando el municipio junto a distintas áreas y al Gobierno de la Provincia.

Plan de evacuación y centros ya definidos

Luque explicó que, por decisión del intendente y con la participación de las secretarías involucradas, ya se encuentra elaborado un esquema de evacuación para actuar de manera inmediata en caso de emergencia.

Los espacios previstos para alojar a las familias afectadas serán:

Complejo Arno.

Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Juan Perón.

Centro Comunitario de Isleta Centro.

La funcionaria indicó que el municipio cuenta con un relevamiento actualizado de las familias históricamente afectadas por inundaciones, información obtenida a partir de la experiencia registrada durante la última gran crecida ocurrida al inicio de la actual gestión.

Obras preventivas y monitoreo permanente

Luque destacó que durante estos años se avanzó en la limpieza y mantenimiento de colectores y desagües, especialmente en los barrios que registraron mayores inconvenientes durante eventos climáticos anteriores.

Además, señaló que junto al área de Obras Públicas se elaboraron mapas satelitales que permiten identificar con precisión los sectores de mayor riesgo y las familias que podrían requerir asistencia inmediata.

«El objetivo es llegar preparados y evitar la improvisación cuando ocurre la emergencia», sostuvo la secretaria.

Personal municipal con funciones previamente asignadas

Uno de los aspectos centrales del protocolo consiste en que cada agente municipal conozca previamente cuál será su función durante una eventual emergencia.

Según explicó Luque, la organización contempla tanto la asistencia social como la logística de evacuación, la distribución de bolsas de arena y todas las tareas que demanden este tipo de contingencias.

También remarcó que la Provincia acompaña el operativo con recursos y coordinación permanente, producto de reuniones mantenidas recientemente por el intendente con autoridades provinciales.

La Junta Local de Protección Civil volverá a reunirse

La funcionaria adelantó que en los próximos días volverá a reunirse la Junta Local de Protección Civil, organismo que nuclea a distintas instituciones y que tendrá la responsabilidad de coordinar todas las acciones preventivas y de respuesta rápida.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto que mantiene con el director provincial de la Zona Norte, Ramón Domingo Arena, tanto para la gestión de recursos como para la atención cotidiana de los casos sociales.

Un llamado a la prevención de las familias

Más allá de la planificación oficial, Luque pidió a los vecinos mantener la calma y comenzar desde ahora a tomar recaudos preventivos.

Entre las principales recomendaciones mencionó:

Resguardar electrodomésticos, colchones y muebles de mayor valor.

Revisar posibles filtraciones en las viviendas.

Tener previsto dónde trasladar pertenencias importantes si el agua ingresara al domicilio.

Comunicarse con el municipio ante cualquier situación de riesgo.

«Primero hay que proteger las cosas más importantes; después veremos cómo solucionar el resto», expresó durante la entrevista.

Persisten asentamientos en zonas inundables

Consultada sobre los sectores históricamente comprometidos, Luque reconoció que continúan existiendo familias asentadas en áreas inundables, particularmente en sectores del barrio Juan Perón y del barrio Sur.

Explicó que el municipio evita adjudicar terrenos en esos lugares, aunque muchas personas igualmente terminan instalándose allí por necesidad habitacional, lo que incrementa la vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos.

Crece la demanda social en medio de la crisis económica

Durante la entrevista, la secretaria también describió el complejo escenario social que atraviesa Villa Ocampo.

Afirmó que en los últimos meses aumentó considerablemente la cantidad de familias que solicitan ayuda municipal, incluso personas con empleo formal que ya no logran afrontar gastos básicos como servicios públicos, medicamentos o alquileres.

A ello se suma la disminución de la coparticipación y una menor recaudación municipal, factores que obligan a establecer prioridades permanentes para distribuir los recursos disponibles.

«Hoy no es momento para independizarse»

En uno de los pasajes más significativos de la entrevista, Luque envió un mensaje dirigido a las familias que proyectan independizarse.

Explicó que muchas personas buscan acceder a una vivienda propia en un contexto económico extremadamente complejo y advirtió que el municipio no cuenta hoy con posibilidades de responder a todas esas demandas.

«Hay momentos en los que se puede y momentos en los que no. Hoy debemos priorizar las situaciones más urgentes», sostuvo.

Un dato que refleja la magnitud de la asistencia

El tramo más impactante de la entrevista llegó al momento de cuantificar la ayuda social que brinda actualmente el municipio.

Luque reveló que alrededor de 1.500 familias reciben mensualmente un bolsón de mercadería, una cifra que evidencia el fuerte crecimiento de la asistencia alimentaria en la ciudad.

Además, remarcó que la Secretaría de Promoción Social mantiene deliberadamente un perfil bajo y evita exponer públicamente a las personas que reciben ayuda.

«Lo importante es que las familias reciban el acompañamiento que necesitan; no hace falta mostrarlo», concluyó la funcionaria.

Gentileza: Antonio Paré