Lamine Yamal sobre Lionel Messi tras el triunfo de España en la Copa Mundial de la FIFA contra Argentina



Lamine Yamal expresó palabras emotivas sobre Lionel Messi, luego de ganar la Copa del Mundo contra Argentina en el Mundial de Fútbol 2026.

“Esta noche levanté la Copa del Mundo para España, pero también viví algo que les contaré a mis hijos algún día. El hombre que una vez me sostuvo en brazos cuando era bebé estaba al otro lado del campo, luchando por el mismo sueño. El fútbol tiene una forma hermosa de cerrar ciclos en las historias.



Cuando miré a Messi después del pitido final, no solo vi a un rival. Vi al jugador que hizo que millones de niños, incluido yo, creyeran que el fútbol podía ser arte. Vi al hombre cuyos videos vi una y otra vez, tratando de copiar cosas que nadie más podía hacer.



Sé que esta derrota le dolerá. No juegas con tanta pasión, cargas con tu país una y otra vez, y pierdes una final de Copa del Mundo sin sentir dolor. Incluso en la derrota, siguió pidiendo el balón, creando oportunidades y negándose a dejar de creer. Eso es lo que hacen los campeones.



La gente hablará de que España ganó esta Copa del Mundo, y deberían hacerlo. Pero también recordarán que, a una edad en la que la mayoría de las leyendas ya se han retirado, Messi seguía haciendo que los mejores defensores del mundo entraran en pánico cada vez que tocaba el balón. Eso es extraordinario.



La foto de Messi bañándome se convirtió en una de las imágenes más icónicas del fútbol. Hoy tomamos otra foto juntos, pero esta vez pude agradecerle cara a cara. Sin jugadores como él, niños como yo no se atreverían a soñar tan en grande.



Un día, otra generación reemplazará a la mía también. Eso es el fútbol. Pero nunca habrá otro Lionel Messi. Los récords se pueden romper y los trofeos se pueden ganar, pero inspirar a toda una generación a enamorarse del juego es algo que solo unas pocas personas en la historia lograrán alguna vez.



Esta noche pertenece a España. Mañana, los debates continuarán. Pero mi respeto por Lionel Messi nunca cambiará. No necesitaba ganar esta final para probar quién es. Para mí, siempre será uno de los mejores jugadores que el fútbol ha visto, y compartir el campo con él fue un privilegio que llevaré por el resto de mi vida.»