Delegación de Villa Ocampo participó del Torneo Solidario de Newcom en Makallé

El pasado 18 de julio , una delegación de Newcom de Villa Ocampo participó del Torneo Solidario de Newcom , desarrollado en el Polideportivo de la localidad de Makallé, provincia del Chaco . El encuentro fue organizado por el equipo Unión Makallé y reunió a delegaciones de distintas localidades de la región en una jornada donde el deporte, la solidaridad y el compañerismo fueron los principales protagonistas.

La competencia se disputó en las categorías +40 Mixto, +50 Femenino y +50 Mixto , con la participación de equipos de Santa Ana, Fontana, Juneba, Paseo Sur, La Banda, CEF 23, Che-Irú, Los Dragones, Rebeldes, Tanineros, Las Feme’s, Las Termitas, Fuerza Mixta y Jaaukas, entre otros , quienes brindaron un destacado nivel deportivo durante toda la jornada.

Además de los encuentros en cancha, el torneo contó con un espacio de integración durante el receso, donde jugadores y jugadoras compartieron un momento de camaradería, fortaleciendo los valores de la empatía, la amistad y el respeto que caracterizan a esta disciplina.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo se destaca la participación de la delegación local en este tipo de iniciativas, que promueven el deporte como una herramienta de integración social, fomentando hábitos saludables, el encuentro entre comunidades y el fortalecimiento de vínculos a través del newcom. Asimismo, se felicita a la organización del evento por llevar adelante una propuesta solidaria que continúa consolidando el crecimiento de esta disciplina en la región.