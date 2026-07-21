Santa Fe prepara una reforma electoral para 2026

La Legislatura provincial analiza cinco proyectos para establecer un nuevo Código Electoral. Aunque todavía no existe una ley aprobada, las principales iniciativas coinciden en mantener las elecciones primarias. Las diferencias se concentran en la cantidad de boletas, los pisos electorales y la composición de la futura autoridad electoral.

La provincia de Santa Fe comenzó a discutir una reforma integral del sistema electoral que podría aplicarse por primera vez en los comicios provinciales de 2027. Contrariamente a algunas versiones que circularon durante las últimas semanas, hasta el momento no existe una decisión oficial de eliminar o suspender las PASO provinciales.

Actualmente, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias continúan vigentes en Santa Fe, conforme a la Ley Provincial N.º 12.367, sancionada en 2004. Cualquier modificación deberá ser debatida y aprobada por ambas cámaras de la Legislatura antes de convertirse en ley. Consultar la Ley 12.367 en el Sistema de Información de Normativa de Santa Fe.

Cinco proyectos en estudio

La discusión avanzó con la presentación de cinco iniciativas impulsadas por representantes de la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Justicialista, el Partido UNO y el Frente Amplio por la Soberanía.

Los expedientes fueron ingresados formalmente en la Cámara de Diputadas y Diputados y buscan ordenar en un único Código Electoral las normas que regulan las elecciones provinciales, municipales y comunales.

El punto de mayor coincidencia es significativo: los proyectos mantienen las PASO como mecanismo para seleccionar las candidaturas, ratifican la utilización de la Boleta Única de Papel y proponen crear una autoridad electoral permanente, con mayor independencia y especialización.

Por lo tanto, el escenario actual no es el de una eliminación de las primarias, sino el de una posible modificación de sus reglas y del sistema utilizado posteriormente en las elecciones generales.

El debate por la cantidad de boletas

Una de las principales diferencias aparece en el formato de la Boleta Única.

La iniciativa vinculada al radicalismo propone conservar durante las PASO el sistema actual, con una papeleta diferente para cada categoría. Sin embargo, para las elecciones generales plantea reducirlas a solamente dos:

Una boleta para gobernador y vicegobernador, diputados provinciales y senadores departamentales.

Otra para intendentes, concejales y autoridades locales.

La propuesta es presentada como una manera de simplificar el acto electoral y reducir los costos operativos. No obstante, sus detractores advierten que la unificación podría generar un mayor efecto de arrastre del candidato a gobernador sobre las categorías legislativas.

El Partido Socialista, el justicialismo y el Frente Amplio por la Soberanía defienden, con diferentes matices, la continuidad del esquema actual, basado en una boleta independiente por cada categoría. Consideran que ese sistema permite al ciudadano seleccionar candidatos de distintos partidos sin quedar condicionado por la figura que encabeza una fórmula provincial.

Los textos oficiales de las cinco iniciativas pueden consultarse en los expedientes de la Cámara de Diputadas y Diputados: UCR, Partido Socialista, Partido Justicialista, Partido UNO y Frente Amplio por la Soberanía.

Los pisos electorales, otro punto sin acuerdo

La segunda discusión de fondo se relaciona con el porcentaje mínimo de votos que deberá alcanzar una lista para superar las PASO y participar en la elección general.

El socialismo propone un piso del 1,5 % en las primarias y un umbral del 3 % para ingresar al reparto de bancas legislativas. La iniciativa radical eleva ese último requisito al 5 %, una diferencia que genera resistencia en partidos minoritarios.

Otros espacios sostienen que la imposición de pisos elevados podría reducir la pluralidad política y dificultar el acceso de fuerzas emergentes a la Legislatura.

Qué está definido y qué continúa en discusión

Hasta este 21 de julio, el panorama puede resumirse de la siguiente manera:

Las PASO provinciales continúan vigentes.

No fue sancionada ninguna ley que disponga su eliminación o suspensión.

Existen cinco proyectos de reforma electoral presentados en la Legislatura.

Hay un amplio acuerdo político para conservar las primarias y la Boleta Única de Papel.

Todavía no existe consenso sobre la cantidad de papeletas, los pisos electorales y la integración de la nueva autoridad electoral.

El tratamiento legislativo continuará durante el segundo semestre de 2026, con la intención política de definir las reglas antes del proceso electoral de 2027.

Una discusión que recién comienza

La futura reforma deberá atravesar el trabajo de las comisiones legislativas, la elaboración de un posible dictamen unificado y la votación en ambas cámaras. El texto podrá sufrir modificaciones importantes durante ese recorrido.

En consecuencia, no puede afirmarse todavía cómo se votará definitivamente en Santa Fe en 2027. Lo certero, sobre la base de la legislación vigente y los expedientes presentados, es que las PASO no fueron eliminadas y que la mayoría de las fuerzas propone conservarlas.

La verdadera disputa política se encuentra en la etapa posterior: si Santa Fe mantendrá una boleta por categoría o avanzará hacia un modelo con papeletas agrupadas, qué porcentaje deberán alcanzar los partidos y cómo quedará conformado el organismo encargado de administrar y controlar las elecciones.

Gentileza: Antonio Paré