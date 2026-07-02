Las Toscas constituyó oficialmente la Mesa de Turismo Local

El miércoles 1 de julio, en el Club Social de la ciudad de Las Toscas, se llevó a cabo la presentación oficial de la Mesa de Turismo Local, un espacio de participación y articulación destinado a promover el trabajo conjunto para planificar el desarrollo turístico de la ciudad.

La actividad fue encabezada por el intendente de la ciudad de Las Toscas, Iván Sánchez; el Director Provincial de Turismo Zona Norte, Samuel Sager; el Director Provincial de Ganadería y Sanidad, Facundo Méndez; la Presidenta Comunal de Tacuarendí, Lorena Cardozo; el Presidente Comunal de San Antonio, Jorge Ale; y concejales de la ciudad. Además, participaron representantes del sector público, instituciones, prestadores turísticos, emprendedores, comerciantes, organizaciones intermedias y vecinos, quienes acompañaron la conformación de este espacio de articulación y planificación para el desarrollo turístico local.

Durante la apertura, el intendente Iván Sánchez destacó la importancia de consolidar políticas públicas que permitan potenciar el desarrollo turístico de Las Toscas mediante el trabajo articulado entre los distintos sectores y el fortalecimiento de los vínculos con las comunas y localidades de la región. En ese marco, remarcó la necesidad de construir una agenda común que fortalezca la identidad local, genere nuevas oportunidades de desarrollo y proyecte a la ciudad como un destino con destacados recursos naturales, culturales, históricos y productivos, promoviendo además una visión regional que potencie el crecimiento conjunto del norte santafesino.

Por su parte, el Director Provincial de Turismo Zona Norte de la Provincia de Santa Fe, Samuel Sager, expresó el acompañamiento del Gobierno Provincial a esta iniciativa y puso en valor la articulación entre la Provincia y los gobiernos locales como una herramienta fundamental para impulsar el desarrollo turístico del territorio.

En el panel técnico, la licenciada Laura Suasnabar brindó una exposición sobre la planificación estratégica del turismo como política pública de desarrollo. Durante su presentación abordó la importancia de la gobernanza participativa, el diagnóstico de los recursos y atractivos turísticos, la construcción de una visión compartida para el destino y los desafíos que implica la consolidación de la Mesa de Turismo Local.

A su turno, el subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Las Toscas, Leandro Renzi, presentó un diagnóstico de la situación actual del turismo local, expuso los avances vinculados al desarrollo de la Isla del Medio y dio a conocer los principales objetivos que orientarán el trabajo de la Mesa en esta nueva etapa.

Como cierre del encuentro, autoridades y representantes de los distintos sectores suscribieron el Acta de Adhesión, mediante la cual quedó formalmente constituida la Mesa de Turismo Local. La firma simboliza el compromiso conjunto de trabajar de manera articulada para impulsar políticas que fortalezcan el turismo, revaloricen la identidad local y generen nuevas oportunidades de desarrollo para toda la comunidad.