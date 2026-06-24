Villa Ocampo fortalece el emprendedurismo, el turismo y la asistencia social con apoyo provincial

Funcionarias municipales destacaron la articulación con la Provincia, el acompañamiento a emprendedores, la promoción turística regional y las acciones sociales destinadas a los sectores más vulnerables de la comunidad.

En la tarde del martes 24 de junio, visitaron los estudios del Grupo de Medios Jaaukanigás, en el programa Modo Berni, la secretaria de Promoción Social de la Municipalidad de Villa Ocampo, Luciana Luque, y la integrante del equipo de Turismo de la Secretaría de Producción, Turismo y Ambiente, Analí Macuglia, quienes abordaron diversos temas vinculados al desarrollo social, el fortalecimiento de los emprendedores locales, el crecimiento turístico de la ciudad y las políticas de articulación con organismos provinciales.

Durante la entrevista, las funcionarias se refirieron a la reciente visita de representantes de la Secretaría de Economía Social de la Provincia de Santa Fe y de la Dirección Provincial de Pueblos Originarios, encuentro en el que también participaron autoridades municipales. La reunión permitió intercambiar experiencias y proyectar nuevas acciones destinadas a fortalecer a emprendedores, artesanos y pequeños productores de la ciudad.

Luciana Luque destacó que el objetivo principal es continuar generando herramientas que permitan el crecimiento de quienes desarrollan actividades productivas independientes, promoviendo capacitaciones, asistencia técnica y el acceso a programas como el Banco Solidario, mediante el cual se otorgan microcréditos para impulsar proyectos emprendedores. Actualmente, señaló, existe una importante demanda de este tipo de financiamiento, especialmente entre jóvenes que encuentran en el emprendedurismo una alternativa de desarrollo económico y laboral.

En ese sentido, ambas funcionarias remarcaron la importancia de las ferias locales, espacios que reúnen a más de 60 emprendedores ocampenses y que se han consolidado como una herramienta clave para la comercialización de productos, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la economía social. Además, destacaron la necesidad de continuar incorporando capacitaciones presenciales que permitan mejorar la calidad de los productos y ampliar las oportunidades de crecimiento de cada emprendimiento.

Por su parte, Analí Macuglia subrayó la estrecha relación existente entre turismo y producción, sosteniendo que cada evento que se realiza en Villa Ocampo debe ser entendido también como una oportunidad para fortalecer la actividad económica local. En ese marco, destacó la consolidación de la marca turística “Jaaukanigás, Corazón del Humedal”, que identifica a la ciudad y a toda la región como un destino vinculado al ecoturismo, la naturaleza y la cultura.

Las funcionarias también hicieron referencia al crecimiento que viene experimentando el turismo regional a través del trabajo articulado entre municipios y comunas, la Mesa de Turismo Jaaukanigás y el programa Pueblos Forestales, impulsando corredores turísticos que integran patrimonio natural, historia y producción. Asimismo, valoraron la reciente realización del 6° Foro Nacional de los Humedales, que convocó a estudiantes, universidades, especialistas y representantes de distintas provincias del país, consolidando a Villa Ocampo como un punto de referencia en materia ambiental.

En relación con las políticas sociales, Luciana Luque reconoció que el actual contexto económico ha generado un incremento en la demanda de asistencia alimentaria, medicamentos, pasajes y acompañamiento social. No obstante, destacó que los programas provinciales continúan funcionando con normalidad y que existe una permanente articulación con el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, el Hospital SAMCO y distintas áreas gubernamentales para brindar respuestas a las familias que atraviesan situaciones complejas.

La secretaria de Promoción Social remarcó además que el municipio mantiene abiertas sus puertas para todos los vecinos que necesiten ayuda, reiterando la importancia de acercarse y plantear cada situación particular para evaluar las posibilidades de acompañamiento y asistencia.

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la necesidad de profundizar la concientización ambiental, especialmente en el corredor ecológico de la Ruta Provincial Nº 32, camino que conecta la Ruta Nacional Nº 11 con Puerto Ocampo. Macuglia recordó que se trata de un área protegida por ordenanza municipal y solicitó a conductores y visitantes extremar las medidas de precaución debido a la presencia permanente de fauna silvestre, advirtiendo sobre el incremento de casos de atropellamiento de animales en la región.

Finalmente, la integrante del equipo de Turismo destacó que la gestión municipal continúa trabajando con una visión integral y transversal, articulando distintas áreas para potenciar el desarrollo local, fortalecer la identidad regional y consolidar a Villa Ocampo como un destino ecoturístico de relevancia provincial y nacional. En ese marco, también invitó a la comunidad a participar del acto de inauguración del puente sobre el arroyo El Pindó, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, una obra considerada estratégica para el crecimiento y la conectividad de la región.

Gentileza: Antonio Paré