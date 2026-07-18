Paritarias en Santa Fe: Coudannes reafirmó el compromiso de proteger el poder adquisitivo

La vocera del Gobierno de Santa Fe se refirió a las discusiones paritarias que se iniciaron esta semana con representantes de los diferentes gremios estatales, y recordó que para la Provincia “siempre que el acuerdo semestral quede por debajo de la inflación, se recompone”. Subrayó que a la par, el Gobierno Provincial debe “seguir sosteniendo los medicamentos, las obras, las rutas, la producción, el alivio fiscal, la asistencia alimentaria, los patrulleros para la seguridad” y demás servicios propios del estado provincial.

La vocera del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Virginia Coudannes, se refirió este viernes a las reuniones paritarias iniciadas con los diferentes gremios, destacando el diálogo que existe con representantes de los diferentes sectores y el objetivo firme del Ejecutivo santafesino de continuar recomponiendo los salarios de los empleados estatales.



En primer término, señaló que los encuentros iniciados el jueves y que continúan este viernes son “una primera instancia”, y valoró que el gobierno de Pullaro “viene avanzando con una recomposición salarial de los trabajadores mes a mes: siempre que el acuerdo semestral quede por debajo de la inflación, se recompone, y también se hace una proyección hacia adelante”.



En ese sentido, Coudannes remarcó que “desde el inicio de la gestión los sectores con menos ingresos han estado por encima de la inflación, por la política de las sumas garantizadas. Ese va a seguir siendo nuestro norte, y el gobernador Maximiliano Pullaro es un hombre de diálogo que va a continuar con estas instancias de discusión que lleven a un acuerdo”.



A su vez, indicó que, en comparación con otras provincias del país, en materia de salarios docentes, “las mayores variaciones a favor de los trabajadores han estado en Santa Fe, sosteniendo niveles en términos de remuneraciones por encima de los montos de otras jurisdicciones”.

Cuidar el salario y lo que corresponde a los santafesinos

Coudannes agregó que “nuestro gobernador es muy firme siempre en lo que traslada a sus equipos: vamos a cuidar el salario de los trabajadores, pero también vamos a cuidar lo que le corresponde a todos los santafesinos, en una economía nacional compleja”.



En esa línea, la vocera dijo que como Gobierno “tenemos que seguir sosteniendo los medicamentos, las obras, las rutas, la producción, el alivio fiscal, la asistencia alimentaria, los patrulleros, y tantas otras cuestiones que tienen que ver con los servicios para todos los santafesinos que pagan sus impuestos”.