Villa Ocampo: Aprehenden a un joven tras un violento episodio familiar

El hombre habría incumplido una prohibición de acercamiento, provocado daños e intentado sustraer un televisor. Además, abrió una garrafa de gas durante la intervención policial.

Un joven mayor de edad fue aprehendido en la noche del 15 de julio en Villa Ocampo luego de protagonizar un violento episodio familiar que incluyó daños, el presunto intento de robo de un televisor y el incumplimiento de una medida judicial de prohibición de acercamiento.

Según informó el Comando Radioeléctrico Zona Norte de la U.R. IX, el procedimiento se inició alrededor de las 21:50 horas, cuando los efectivos fueron comisionados por personal de la Comisaría 4.ª a una vivienda ubicada sobre calle Maipú, en barrio Sur.

Al llegar al lugar, los policías se entrevistaron con varios familiares, quienes confirmaron que el hombre estaba ocasionando daños en el inmueble, intentaba llevarse un televisor e incumplía una medida judicial de prohibición de acercamiento. Con la autorización de los moradores, los uniformados ingresaron a la vivienda.

En el interior encontraron al joven, quien al advertir la presencia policial reaccionó de manera agresiva. De acuerdo con el parte oficial, agredió al personal, profirió amenazas e insultos y desobedeció las órdenes impartidas por los efectivos.

Durante el procedimiento, el involucrado abrió una garrafa de gas, generando una situación de riesgo para todas las personas que se encontraban en el inmueble.

Finalmente, los efectivos lograron reducirlo y trasladarlo a sede policial en calidad de aprehendido, quedando a disposición de la Justicia.