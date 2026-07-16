Las Toscas: La Municipalidad realiza intervenciones integrales en Barrio Juan Perón

La Secretaría de Planificación y Desarrollo Territorial informa que se está llevando adelante un operativo integral de mejoras en distintos sectores del Barrio Juan Perón. Entre los trabajos previstos se encuentran: cuneteo, puesta de pasillos, limpieza de desagües, limpieza general y poda.

Las tareas se ejecutan de manera simultánea, mediante el trabajo de maquinaria y personal municipal distribuidos en diferentes puntos del barrio, lo que permite avanzar en varias intervenciones.

Estas acciones forman parte del plan de mantenimiento y mejoramiento de los espacios públicos, con el objetivo de fortalecer la infraestructura barrial, optimizar el escurrimiento del agua y brindar mejores condiciones para los vecinos.