La ocampense Sofía Cabrera clasificada al Nacional de Patín Artístico

La joven patinadora Sofía Cabrera, de Villa Ocampo e integrante de la Escuela de Patín Artístico del Club IGMO, se consagró Campeona Regional en Figuras Obligatorias en la categoría Segunda C – 15 años, durante el Campeonato Regional Copa González Molina.

El certamen se desarrolla del 14 al 18 de julio y reúne a competidoras de las provincias de Córdoba y Entre Ríos, en una de las competencias más importantes del calendario regional.

Con una destacada actuación, la deportista ocampense obtuvo el primer puesto de su categoría y logró además la clasificación al Campeonato Nacional, que se disputará próximamente en la ciudad de San Juan.

Este importante resultado refleja el esfuerzo, la constancia y el compromiso de Sofía, así como el trabajo de la Escuela de Patín Artístico del Club IGMO, que continúa formando deportistas de gran nivel y dejando en lo más alto el nombre de Villa Ocampo.



La comunidad deportiva celebra este nuevo logro y acompaña a Sofía Cabrera en el desafío que significará representar a Villa Ocampo y a la provincia en el Campeonato Nacional.





¡Felicitaciones, Sofía! Un nuevo sueño comienza y toda Villa Ocampo acompaña este gran paso hacia nuevos éxitos.

Gentileza: Antonio Paré