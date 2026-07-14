Villa Ocampo recibió al bombero Darío Rojas tras una misión humanitaria en Venezuela

El integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios local formó parte de una brigada argentina que participó de tareas de asistencia internacional.

La comunidad de Villa Ocampo recibió con orgullo a Darío Rojas, integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Ocampo y de la Brigada USAR ARG-15 (Brigada Media) de la provincia de Santa Fe, tras su participación en una misión humanitaria desarrollada en Venezuela.

Rojas integró un equipo conformado por brigadistas santafesinos, bomberos de la provincia de Córdoba y personal del Ejército Argentino, quienes trabajaron de manera conjunta brindando asistencia a las comunidades afectadas, poniendo al servicio de la misión su capacitación, experiencia y vocación.

Desde la ciudad destacaron que su participación representa un motivo de orgullo para toda la comunidad, al reflejar los valores de solidaridad, compromiso y profesionalismo que caracterizan a los bomberos voluntarios.

El reconocimiento también puso en valor la labor de quienes integran los cuerpos de emergencia y están preparados para intervenir tanto en el ámbito local como en operativos de asistencia humanitaria internacional, demostrando que la vocación de servicio trasciende fronteras.