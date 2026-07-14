Villa Ocampo disfrutó de una destacada velada musical en el marco de Vacaciones de Invierno 2026

En el marco de la agenda de Vacaciones de Invierno 2026, organizada por la Municipalidad de Villa Ocampo a través de la Secretaría de Cultura y Comunicación, el pasado viernes 10 de julio se llevó a cabo una velada artística en el Complejo Arno, que reunió al Coro Polifónico Municipal «Cristina del Fabro de Vicentín» y al Dúo Vieri-Laurino.

La noche comenzó con la presentación del Coro Polifónico Municipal, dirigido por el maestro Guillermo Leoncini, que ofreció un repertorio preparado especialmente para la ocasión, reafirmando el valioso trabajo que desarrolla desde hace años como referente del canto coral en la ciudad.



Luego fue el turno del Dúo Vieri-Laurino, integrado por Lilia Vieri y Mariano Laurino, quienes presentaron el concierto «Argentina en Dúo. Paisajes sonoros para clarinete y piano», un recorrido por obras de compositores argentinos que fue recibido con entusiasmo por el público presente.

Al finalizar la presentación, integrantes del Coro Polifónico Municipal hicieron entrega de un presente a los músicos invitados, como reconocimiento y agradecimiento por su participación.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo se agradece a los artistas, al Coro Polifónico Municipal y a toda la comunidad que acompañó esta propuesta, reafirmando el compromiso de seguir promoviendo actividades culturales que fortalezcan el encuentro y la identidad de la ciudad.