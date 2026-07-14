Villa Ocampo: Aprehenden a un hombre con marihuana durante un patrullaje

El procedimiento fue realizado por el Comando Radioeléctrico Zona Norte. La sustancia secuestrada dio resultado positivo para marihuana tras las pericias de la PDI.

Un hombre mayor de edad fue aprehendido en la tarde del 13 de julio en Villa Ocampo por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes, luego de un procedimiento realizado por personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte de la U.R. IX.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 19:35 horas, mientras los efectivos realizaban patrullajes preventivos en inmediaciones de boulevard Brown y boulevard Obligado.

Durante la identificación de un vecino de la ciudad, los uniformados realizaron una requisa personal y hallaron en uno de sus bolsillos un envoltorio transparente que contenía una sustancia de color y olor similares a la marihuana.

Consultado sobre si contaba con la autorización correspondiente del REPROCANN para el transporte del material, el hombre manifestó que no poseía dicha habilitación.

Ante esta situación, se dio intervención a la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos peritos efectuaron las pruebas de campo, obteniendo resultado positivo para marihuana.

Como consecuencia del procedimiento, el hombre fue aprehendido y se procedió al secuestro del envoltorio con la sustancia.

Del hecho fueron informados el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y la Oficina de Gestión Judicial de Las Toscas, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.