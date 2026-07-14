Las Toscas: Hallan una motocicleta abandonada y la secuestran preventivamente

El rodado fue encontrado semitapado entre malezas durante un patrullaje preventivo. No registraba pedido de secuestro en los sistemas policiales.

Personal de la Patrulla Urbana Zona Norte de la U.R. IX secuestró preventivamente una motocicleta que fue hallada abandonada durante un patrullaje realizado en la ciudad de Las Toscas.

El procedimiento tuvo lugar el 13 de julio, alrededor de las 15:30 horas, cuando los efectivos recorrían la intersección de calles 109 y 111. En ese sector observaron, sobre el lado oeste de la calzada, lo que aparentaba ser una motocicleta semitapada por malezas dentro de un cordón cuneta.

Al descender de la unidad móvil, los uniformados constataron que se trataba de una motocicleta Motomel Blitz 110 c.c., de color negro, sin dominio visible, por lo que procedieron a su secuestro preventivo.

Posteriormente verificaron los números de motor y chasis y consultaron la información al sistema del 911 de Reconquista, desde donde se informó que el rodado no registraba novedades ni pedido de secuestro.

Finalmente, tanto las actuaciones como la motocicleta fueron remitidas a la Comisaría 5.ª de Las Toscas, por razones de jurisdicción, a fin de continuar con las averiguaciones para establecer su procedencia e identificar a su propietario.