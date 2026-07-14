Villa Ocampo recibe la obra infantil «Agua Fantasma: La invasión»

En el marco de la agenda Vacaciones de Invierno 2026, la Municipalidad de Villa Ocampo a través de la Secretaría de Cultura y Comunicación invitan a disfrutar de una propuesta para toda la familia. El próximo miércoles 15 de julio se presentará la obra «Agua Fantasma: La invasión», un espectáculo del reconocido grupo santafesino La Gorda Azul, que combina teatro, títeres, humor y una impactante puesta en escena visual.

La historia presenta a una pareja de campesinos que, tras comprar un televisor que no logra captar ninguna señal, permanece ajena a una inesperada invasión extraterrestre. A partir de esa original premisa se despliega una sucesión de situaciones cómicas, personajes fantásticos y sorprendentes transformaciones escénicas que prometen cautivar tanto a las infancias como al público adulto.

Fiel al estilo que caracteriza a La Gorda Azul desde hace más de tres décadas, «Agua Fantasma: La invasión» prescinde casi por completo de las palabras para contar su historia a través del lenguaje visual, la música, el movimiento y los títeres. Esta propuesta convierte al espectáculo en una experiencia dinámica e inclusiva, donde la imaginación ocupa un lugar central y cada espectador se convierte en parte de la aventura.

La presentación forma parte de la programación provincial de Vacaciones Copadas, una iniciativa del Ministerio de Cultura que acerca propuestas culturales gratuitas a distintas localidades santafesinas con el objetivo de garantizar el acceso a la cultura y generar espacios de encuentro para las familias.

La función se llevará a cabo el miércoles 15 de julio, a las 14 horas, en el Complejo ARNO. La entrada es libre y gratuita, por lo que se invita a todas las familias de Villa Ocampo y la región a disfrutar de esta propuesta que combina humor, imaginación, teatro y títeres en el marco de las Vacaciones de Invierno 2026.