Villa Ocampo: Emprendedores y artesanos participaron de «La Feria Ocampense» en el INTER 2026

En el marco del 35° Torneo Interprovincial y 28° Torneo Internacional de Vóley «Copa Ciudad de Villa Ocampo», se llevó a cabo con gran éxito una nueva edición de «La Feria Ocampense», una propuesta que reunió a más de 70 emprendedores y artesanos locales desde el viernes hasta el domingo en la Plaza San Martín.

Durante las tres jornadas, vecinos y visitantes recorrieron los diferentes stands, donde pudieron conocer y adquirir una amplia variedad de productos elaborados por emprendedores de la ciudad y la región. Entre los rubros más destacados se encontraron panificados, tejidos, propuestas gastronómicas, bijouterie artesanal, diseño y confección, alfajores artesanales, además de otros productos de elaboración local.

La iniciativa permitió acompañar el importante movimiento generado por el campeonato deportivo, brindando un espacio de promoción y comercialización para los emprendedores, al tiempo que ofreció una atractiva propuesta para quienes visitaron la ciudad durante el evento.

Desde la organización destacaron la gran participación de los feriantes y el acompañamiento del público durante todo el fin de semana, consolidando a la feria como un espacio de encuentro, impulso al trabajo local y fortalecimiento de la economía social.