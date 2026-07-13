Un viaje a través de la música: el Laurino-Vieri Dúo se presentó en Las Toscas

El pasado domingo por la noche, la Parroquia de Las Toscas fue escenario de “Un viaje a través de la música”, un concierto del Laurino-Vieri Dúo, integrado por el clarinetista Mariano Sebastián Laurino y la pianista Lilia Sofía Vieri. La propuesta invitó al público a recorrer un amplio repertorio que incluyó música clásica, tango y folklore argentino, en una presentación de gran calidad artística.

El concierto fue organizado de manera conjunta por la Biblioteca Popular “José Manuel Estrada”, la Municipalidad de Las Toscas y la diputada provincial Charo Mancini, reafirmando el compromiso de las instituciones con la promoción de la cultura y la generación de espacios de encuentro para la comunidad.

Acompañaron la velada el intendente Iván Sánchez, la subsecretaria de Cultura y Educación, Silvia Dall’Agnol, junto a integrantes del gabinete municipal, quienes compartieron la actividad con los vecinos y destacaron la importancia de seguir impulsando propuestas culturales de calidad y acceso libre para la comunidad.

Con un repertorio que combinó obras del ámbito académico con composiciones de autores argentinos, el dúo ofreció una experiencia artística que puso en valor la riqueza del patrimonio musical nacional y permitió al público disfrutar de una noche cargada de emoción, sensibilidad y excelencia interpretativa.