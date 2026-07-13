Las Toscas: Invitan a disfrutar de la obra «El Agua Fantasma – La Invasión»

La Municipalidad de Las Toscas invita a la comunidad a disfrutar de la obra de teatro «El Agua Fantasma – La Invasión», una propuesta de la compañía La Gorda Azul que llegará a la ciudad en el marco del programa provincial Vacaciones Copadas.

La función se realizará el martes 14 de julio, a las 17:00, en la Escuela Técnica N.º 363 Norma Aquino.

La obra está pensada para toda la familia y propone una experiencia que combina humor, creatividad y entretenimiento, ofreciendo una alternativa cultural para compartir durante las vacaciones de invierno.

La entrada será libre y gratuita, por lo que desde la organización invitaron a vecinos y visitantes a participar de esta actividad, que forma parte de la agenda recreativa impulsada para el receso escolar.