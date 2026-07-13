Villa Ocampo: Entrega de premios del Torneo Interprovincial e Internacional de Voley

En el cierre del 35° Torneo Interprovincial y 28° Torneo Internacional de Voley «Copa Ciudad de Villa Ocampo», edición 2026, se realizó la entrega de premios a los jugadores y jugadoras que han ganado reconocimiento por su gran desempeño deportivo.

Menciones especiales

Mejor jugadora local: Benz Mian Lara



Mejor jugador local: Yacuzzi Maximiliano

Premiaciones RAMA FEMENINA

Mejor Armadora: Williner Ema – Villa Dona



Mejor Atacante: Gugno Helena – San Isidro



Mejor Libero: Araya Abril – Villa Dona



Mejor Jugadora: Williner Ema – Villa Dona



Copa de Plata:

2° puesto: Bomberos Voley



1° Puesto: Estudiantes de La Plata

Premiaciones RAMA MASCULINA

Mejor Armador: Rodriguez Gabriel Gomez – Minas Tenis Club Brasil



Mejor Atacante: Debonis Federico – Velez



Mejor Libero: Vega Walter – Velez



Mejor Jugador: Debonis Federico – Velez

Copa de Plata:

2° Puesto: Sport Venezuela de Paraguay



1° Puesto: Sonder Rosario

Copa de Oro

Rama Femenina

Subcampeonas: Sonder Rosario



Campeonas: Villa Dora

Rama Masculina

Subcampeones: Velez



Campeones: Minas Tenis Club Brasil