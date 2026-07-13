Villa Ocampo: Entrega de premios del Torneo Interprovincial e Internacional de Voley

En el cierre del 35° Torneo Interprovincial y 28° Torneo Internacional de Voley «Copa Ciudad de Villa Ocampo», edición 2026, se realizó la entrega de premios a los jugadores y jugadoras que han ganado reconocimiento por su gran desempeño deportivo.
Menciones especiales
Mejor jugadora local: Benz Mian Lara
Mejor jugador local: Yacuzzi Maximiliano
Premiaciones RAMA FEMENINA
Mejor Armadora: Williner Ema – Villa Dona
Mejor Atacante: Gugno Helena – San Isidro
Mejor Libero: Araya Abril – Villa Dona
Mejor Jugadora: Williner Ema – Villa Dona
Copa de Plata:
2° puesto: Bomberos Voley
1° Puesto: Estudiantes de La Plata
Premiaciones RAMA MASCULINA
Mejor Armador: Rodriguez Gabriel Gomez – Minas Tenis Club Brasil
Mejor Atacante: Debonis Federico – Velez
Mejor Libero: Vega Walter – Velez
Mejor Jugador: Debonis Federico – Velez
Copa de Plata:
2° Puesto: Sport Venezuela de Paraguay
1° Puesto: Sonder Rosario
Copa de Oro
Rama Femenina
Subcampeonas: Sonder Rosario
Campeonas: Villa Dora
Rama Masculina
Subcampeones: Velez
Campeones: Minas Tenis Club Brasil