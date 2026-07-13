Villa Ocampo: La Escuela IGMO brilló en el Torneo Zonal con tres campeonas y múltiples podios

Tres campeonas, múltiples podios y una sobresaliente participación marcaron la presentación de las representantes de Villa Ocampo en el Segundo Torneo de Categorías Zonales.

La Escuela de Patín Artístico IGMO de Villa Ocampo volvió a ser protagonista en el ámbito regional al concretar una sobresaliente actuación en el Segundo Torneo de Categorías Zonales, desarrollado en las instalaciones del Club Unión de Avellaneda. Con una delegación integrada por nueve patinadoras, la institución cosechó importantes resultados que reflejan el crecimiento deportivo y el trabajo sostenido que viene desarrollando.



Las máximas alegrías llegaron de la mano de Constanza Ychaher, quien se consagró campeona en la categoría Formativa; Julieta Náñez, que obtuvo el primer puesto en Quinta Promocional; e Irina Fernández, ganadora en la categoría Inicial, todas en la modalidad Libre.

La destacada participación del equipo se completó con el tercer puesto de Victoria Tourn y Catalina Mansilla; el cuarto lugar alcanzado por Angelina Yacuzzi y Julieta Bregant; el quinto puesto de Josefina Bregant; y la novena ubicación de Candelaria Ychaher, resultados que consolidan el excelente presente deportivo de la escuela.

Más allá de las posiciones obtenidas, la participación de las representantes ocampenses puso de manifiesto el esfuerzo, la disciplina y la dedicación que cada una de las deportistas demuestra en cada entrenamiento y competencia. El desempeño alcanzado es fruto del trabajo conjunto entre las patinadoras, sus familias y el cuerpo técnico, que continúa impulsando el crecimiento del patín artístico en Villa Ocampo.

Con esta actuación, la Escuela de Patín Artístico IGMO reafirma su protagonismo en los certámenes zonales y continúa sumando experiencia y logros que fortalecen el desarrollo de esta disciplina en la región.

Gentileza: Antonio Paré