Villa Ocampo cerró con éxito una nueva edición del tradicional Torneo Internacional de Vóley

Con una destacada participación de equipos de distintos puntos del país y del exterior, finalizó en Villa Ocampo el 35.º Torneo Interprovincial y 28.º Torneo Internacional de Vóley “Copa Ciudad de Villa Ocampo”, desarrollado del 9 al 12 de julio.

Durante cuatro jornadas, la ciudad vivió una verdadera fiesta del deporte, recibiendo a cientos de deportistas, entrenadores, familias y visitantes, quienes colmaron los escenarios de competencia y disfrutaron de un evento que ya es un clásico del calendario deportivo regional.

La Municipalidad de Villa Ocampo, junto a la Comisión Organizadora, destacó el compromiso de todas las instituciones, voluntarios y colaboradores que hicieron posible una nueva edición del campeonato, consolidando a la ciudad como una referencia del vóley a nivel provincial e internacional.

Más allá de los resultados deportivos, el torneo volvió a ser un espacio de encuentro, integración y camaradería, promoviendo los valores del deporte y generando un importante movimiento social, turístico y económico para Villa Ocampo.