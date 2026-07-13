Villa Ocampo: Avisos parroquiales

Se encuentran a continuación los avisos de la Parroquia “Inmaculada Concepción”, de Villa Ocampo, correspondientes a la semana del 13 al 19 de julio.

MARTES 14:

16:00 hs: Misa en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro). En memoria de Santa María Rosa Mística.

19:00 hs: Misa en el Templo.

MIÉRCOLES 15:

19:00 hs: Misa en el Templo.

JUEVES 16: Nuestra Señora del Carmen

10:00 hs: Procesión y Misa de Fiesta Patronal en Capilla Virgen del Carmen (Ocampo Norte).

16:30 hs: Misa de Fiesta Patronal en Oratorio Virgen del Carmen (Arroyo Ceibal Este – Familia Franco).

19:00 hs: Misa en el Templo.

VIERNES 17:

08:00 a 18:00 hs: Adoración al Santísimo en el Templo.

09:00 hs: Misa en el Hogar de Ancianos.

17:00 hs: Misa en Rincón de Amores.

19:00 hs: Misa en el Templo.

SÁBADO 18:

17:30 hs: Misa en Capilla Virgen de la Merced (Bº Los Amores).

19:00 hs: Misa en el Templo.

DOMINGO 19: Decimosexto Domingo durante el Año

08:30 hs: Misa en el Templo.

10:00 hs: Misa en Capilla Jesús de Nazaret (Arroyo Ceibal Este).

19:00 hs: Misa en el Templo.

OTROS AVISOS

CURSO PARA LECTORES: Los días miércoles 22, jueves 23 y viernes 24, a las 20:00 hs., estaremos ofreciendo esta formación para todos aquellos que brindan este servicio en nuestra Parroquia.

ENCUENTRO DIOCESANO DE LITURGIA: El próximo sábado 25 de julio se realizará este encuentro de formación sobre el tema “Canto y Música en la Liturgia”, de 08:30 a 16:00 hs., en Reconquista. Más información la tendrán en Cartelera y Secretaría Parroquial.

ORDENACIÓN DIACONAL: El próximo domingo 2 de agosto será la Ordenación Diaconal del Acólito Fernando Gallard, en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced de Avellaneda, a las 18:30hs. Si alguien necesita de un medio para trasladarse, comunicar con Librería Parroquial, a la brevedad. Oramos, desde ya, por Fernando y su futuro ministerio diaconal.

NOVENA A SAN CAYETANO: Comenzará el próximo miércoles 29, con Misa a las 14:00 y 19:00 hs., la mayoría de los días. Luego daremos más información.

BONO PARROQUIAL: Se invita a toda la comunidad parroquial a colaborar con el tradicional Bono Anual de la Parroquia. Pedirlo a los agentes de pastoral parroquial o retirarlo en Secretaría Parroquial. El costo es de $64.000., pudiendo pagarse en 8 cuotas de $8.000 cada una.