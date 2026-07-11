Las Toscas: Avisos Parroquiales

Se dejan los avisos de la Parroquia «Nuestra Señora de la Asunción», de la ciudad de Las Toscas.

PRESENTACIÓN MUSICAL

La Comisión de la Biblioteca Popular “José Manuel Estrada” y la Subsecretaría de Cultura y Educación invitan al concierto de música clásica, interpretado por el dúo Laurino – Vieri de la ciudad de Santa Fe, a llevarse a cabo el domingo 12 de julio luego de la Misa vespertina en el Templo.



8° ANIVERSARIO DE LA CAPILLA DE ADORACIÓN PERPETUA

Bajo el lema “Eucaristía, amor que sana”, nos preparamos para la festividad con Misa y Adoración al Santísimo en los barrios.

Lunes 13 en Santa Lucía a las 16.00 horas.

Martes 14 en Virgen Niña a las 18.00 horas.

Miércoles 15 en Asunta a las 18.00 horas.

El jueves 16, día de la festividad, desde las 8.00 de la mañana se llevará a cabo Adoración al Santísimo en el Templo, hasta las 18.00 horas que se efectuará la Misa; culminándose las celebraciones con un recorrido eucarístico por las calles de la ciudad.



BARRIO SAN ISIDRO

El próximo domingo 19 habrá Misa en la capilla del barrio a las 17.00 horas con bendición de embarazadas.

CAMPAÑA DE ALIMENTOS

Estamos realizando una colecta de alimentos no perecederos, para repartir entre las familias más necesitadas de nuestra Parroquia. Se pueden acercar las donaciones a Secretaría o bien entregar al celebrante luego de la Misa diaria.

COLECTA DE INVIERNO

Continuamos recibiendo en secretaría parroquial, ropa de invierno, calzados, frazadas, etc. para distribuir a las personas que necesiten de nuestra ayuda por medio de Cáritas. Quienes no tengan movilidad para traer deben contactarse para coordinar.

FIESTA PATRONAL

En el marco de los festejos en honor a Nuestra Señora de la Asunción, cuyo día es el 15 de agosto, se llevará a cabo una rifa. Los numeritos ya salieron a la venta con un costo de $4.000.

Para los gastos de la fiesta se están juntando donaciones y para la rifa se están pidiendo obsequios, por lo que si algún feligrés quiere acercar su colaboración puede hacerlo en secretaría parroquial.