Estupor en el norte provincial: un productor encontró ovejas mutiladas y asegura que “no había una gota de sangre”

Elvio Vicentin, propietario del campo, relató que encontró dos ovejas muertas con mutilaciones muy precisas, sin rastros de sangre ni signos de lucha. «Debe ser algo extraterrestre», supuso.

Un llamativo episodio ocurrido en un establecimiento rural de la zona de Lanteri, departamento General Obligado, volvió a generar interrogantes entre los productores de la región. Elvio Vicentin, propietario del campo, relató que encontró dos ovejas muertas con mutilaciones muy precisas, sin rastros de sangre ni signos de lucha.

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes pasado, cuando, como todos los días, salió temprano a recorrer el establecimiento. Vicentin relaró que “siempre me levanto a las seis de la mañana. Después de tomar unos mates voy a darle de comer a los animales y me encontré con una oveja dentro del corral toda hinchada. Le habían comido la parte de la cabeza y le faltaba un ojo”.

Según explicó, una segunda oveja habría logrado salir del corral, aunque también fue atacada. “La otra se ve que escapó afuera y la agarraron ahí. A esa le faltaba la paleta, el cogote y los ojos.”

“No había ni una gota de sangre. La revisé bien y no encontré nada”, aportó, acerca de las mutilaciones. Dijo que el dato le llamó poderosamente la atención.

“Los cortes son como hechos con bisturí. Es como cuando con un cuchillo sacás bien la carne”, señaló con relación a los cortes, que presentaban una precisión poco habitual.

Sin ruidos ni ladridos

El productor indicó que el corral se encuentra a unos 100 metros de su vivienda y que durante esa noche no escucharon absolutamente nada. “Ni nosotros escuchamos ruidos, ni los perros ladraron.”

Incluso recordó que esa madrugada durmió de una manera que consideró extraña. “Me desperté a las seis de la mañana como nunca. Dormí profundamente y no escuché nada.”

Posibles causas

“Si hubiera sido un puma, el animal habría peleado. Tendría rasguños, marcas de las garras. Acá no había nada de eso”, aseguró, por lo cual descartó que se trate de un ataque típico de un depredador.

Incluso mencionó que algunos vecinos le hablaron del llamado “chupacabras”, aunque él tampoco cree que esa sea la explicación. “Dicen que es el chupacabras, pero el chupacabras no hace eso. Para mí tuvo que ser un animal grande.”

“Debe ser algo extraterrestre. Acá a vecinos también les pasó con vacunos”, arriesgó, en otro tramo de la entrevista con este medio en el que sostuvo que no encuentra una explicación lógica a lo ocurrido.

Casos similares

Vicentin comentó que no es la primera vez que escucha sobre hechos de estas características en la región. “En otro campo que tengo, los vecinos también encontraron vacas con el mismo tipo de cortes. Les sacan el cogote, la cara, los ojos y la lengua.” Aclaró que, en su caso, es la primera vez que ocurre con sus ovejas.

El productor explicó que no hizo analizar los animales por un veterinario porque considera que en otros episodios similares nunca hubo respuestas concretas. “Pasaron otros casos y quedó todo ahí.”

Pese al desconcierto, aseguró que el episodio no modificó su rutina. “Miedo no tengo. En el campo uno está acostumbrado. Salgo igual con la linterna y sigo trabajando.”

Mientras tanto, el extraño episodio vuelve a alimentar el misterio en la zona rural de Lanteri, donde desde hace años aparecen esporádicamente relatos de animales encontrados con mutilaciones de características similares, sin que hasta el momento exista una explicación concluyente.

Gentileza: Mirador provincial