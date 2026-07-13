Schueri: ¿Qué país queremos ser? El debate preelectoral 2027

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

Provocador hasta el extremo, el Presidente Milei, defendiendo la apertura de las importaciones ahora instaló que somos un país que “solo produce dulce de leche y biromes”. ¿Qué debate desea instalar el Presidente? Lo desconocemos; pero por cierto comenzó a marcar el despertar preelectoral 2027. ¿Se reedita la Ley de Lemas?

Durante una entrevista en Radio Now, en vísperas del partido de fútbol Argentina – Suiza el presidente Javier Milei defendió la apertura de importaciones con una polémica comparación con el país helvético (“que produce relojes, turismo, chocolate y finanzas”) generando una fuerte polémica al señalar que si consumiéramos únicamente lo que producimos, «solamente comeríamos dulce de leche», porque «no tenemos muchas más cosas».



¿Derrapó el Presidente al descalificar la capacidad productiva nacional y el trabajo de millones de argentinos, reduciéndolo sólo a la producción de dulce de leche? Argentina, le respondieron inmediatamente, diseña y fabrica automóviles, produce maquinaria agrícola, exporta medicamentos, productos farmacéuticos, acero, software, biotecnología, satélites, reactores nucleares, petróleo, gas, litio, vinos, carnes, cereales, harinas y aceites. Especialistas le hicieron notar que incluso dejando de lado los productos primarios, entre las principales exportaciones argentinas se encuentran automóviles, harina y aceite de soja, tubos de acero sin costura, productos químicos y farmacéuticos, además de una amplia gama de manufacturas industriales que requieren de la capacidad manufacturera e intelectual de científicos, ingenieros, técnicos, productores, emprendedores que suman talentos y agregan valor.



Por eso insistimos: ¿qué debate estructural pretende instalar Javier Milei antes del período electoral, en un país que sufre en carne viva el cambio de paradigma económico proteccionista (y corrupto) de décadas por el que votó, lo reafirmó, pero no se sabe si “el umbral del dolor” ciudadano le permitirá hacerlo en el 2027?



Damos por descontado que el discurso de campaña del año que viene del Presidente para su reelección, girará en torno de no echar por la borda y entregarle al peronismo “saqueador de las arcas públicas”, el inconmensurable sacrificio que millones de argentinos vienen haciendo por un futuro que, aunque pareciera nadie sabe en este volcánico mundo cuál sería, lo imaginan optimista.

Las finanzas versus “el metro cuadrado”

Señala el diputado socialista Mariano Cuvertino que las estadísticas muestran que “las empresas en Santa Fe pagan sus créditos casi sin problemas. Según el BCRA la mora comercial bancaria se mantiene estable en 2026 cercana al 3,0%. Entonces, ¿por qué aumentan los concursos, los cierres de pymes y la pérdida de empleo?”, se pregunta.



Cuvertino apunta al endeudamiento: “ahora del sector productivo, porque el financiamiento para mejorar la producción casi no existe. Cuando una empresa toma un crédito se concentra en instrumentos de cortísimo plazo: adelantos en cuenta corriente, descuento de cheques, capital de trabajo. Es un problema estructural de Argentina que en una provincia industrial como Santa Fe, limita la competitividad y el crecimiento”, asegura el diputado provincial.

En la última semana se supo que empresas como Pauny, Metalfor y la autopartista Crucianelli prácticamente cerraron sus fábricas. Un centenar de obreros quedaron sin trabajo. El sector de maquinaria agrícola y autopartes enfrenta una compleja recesión en el mercado interno, combinada con problemas de costos y caída de ventas.



Salvador Distéfano vaticina: “todos los que no creyeron en las políticas económicas actuales y demoraron inversiones, den por perdido ese dinero; esperar a las elecciones 2027 para invertir les hará perder más dinero. Mantener el stok de dinero, mercadería bienes de capital o lo que se te ocurra, te llevará a perder una gran oportunidad. El momento era el 2024, si no lo hiciste el momento es ahora. Pasada las elecciones 2027 todo será más caro: bonos, acciones, propiedades”.



En otra arista el observador de geopolítica estratégica Miguel Peralta, sigue sosteniendo que «la pérdida de fuentes de trabajo en nuestro país se origina en los problemas estructurales de la economía en todo occidente, como consecuencia del triunfo del modelo chino, por sus indudables ventajas competitivas a partir de una mano de obra flexibilizada y disciplinada, que llega hasta el límite de la cuasi esclavitud. “Todo, sostiene Peralta, planificado desde un régimen educativo en congruencia con el modelo de producción: se estiman 10 ingenieros chinos contra uno de EEUU. Es, «la eficiencia» del régimen autoritario versus la democracia liberal republicana, que requiere de una permanente negociación con la oposición para gobernar”.



Peralta complementa: «esto último con las consiguientes demoras y modificaciones de las medidas decididas por el oficialismo, y como último factor, una población (en China) de 1.400 millones contra 400 de EEUU, y casi un tercio de aquella con poder adquisitivo”.



Semejante realidad socio económica descripta por Peralta trae como resultado que los chinos puedan invadir todo el mercado occidental con sus productos, incluido Argentina. ¿Las consecuencias?: “cierres de industrias y el aumento inevitable de la economía en negro, para no mencionar las actividades delictuales, cómo el tráfico de drogas», remata.

El tablero de dibujo de las elecciones 2027

“Crecen las dudas y resistencias por el sistema de colectoras que impulsa el Gobierno”, describen analistas políticos nacionales, quienes dicen saber que Patricia Bullrich manifestó su desacuerdo y expuso las diferencias en La Libertad Avanza, mientras los aliados están a la espera de una propuesta formal, y se observa rechazo de la oposición.



Ahora le llaman “colectoras” a la Ley de Lemas que culposamente nadie quiere admitir, menos el gobierno porque es la esencia misma de la “casta” (rosca) política.



Las colectoras son un atajo para lograr en el Congreso el apoyo de los aliados para suspender o eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). En este sentido con Santa Fe el gobierno nacional no tendría problemas, toda vez que Maximiliano Pullaro apoyaría decididamente la eliminación (o suspensión) de las PASO nacionales, de manera tal que sus legisladores nacionales Carolina Losada, Eduardo Galaretto, José Nuñez y Gisela Scaglia votarían en consecuencia llegado el caso.

Mientras tanto, inmediatamente después del receso invernal los senadores de Unidos (¿todos?) junto al peronismo estarían dando media sanción a la Ley Electoral.



Ahora pareciera que las negociaciones con los senadores PJ se encaminan a concederse mutuamente, como prenda de paz, la autonomía senatorial en la boleta “a la cordobesa” de las generales.



A todo esto, los diputados perottistas desempolvaron del Archivo General de la Provincia el veto parcial firmado por Hermes Binner en diciembre de 2010, cuando el entonces Frente Progresista Cívico y Social (integrado por socialistas, radicales y otros partidos, casi el mismo esquema que hoy conforma Unidos, menos el PRO y los Evangelistas) impulsaba una reforma electoral en la cual, como ahora. la discusión giraba en torno a la forma de votar en las PASO y en la elección general.



Hermes Binner no lo consintió, razonando que las PASO y la elección general forman parte de un mismo proceso electoral, y por lo tanto, no podían tener reglas distintas. Para Binner, cambiar el sistema a mitad de camino sólo servía para confundir al votante. Ahora Felipe Michlig justifica la boleta “a la cordobesa” para las generales en la necesidad de “simplificar” el proceso para la ciudadanía.

Lo cierto es que el Código Electoral enfrenta a radicales con socialistas y a peronistas con peronistas. “No tengo dudas de que vamos a ordenar el andamiaje jurídico electoral en la provincia con un amplio consenso, para el cual venimos trabajando desde hace tiempo, y lo seguiremos haciendo por estos días”, se esperanzó un escuchado referente socialista, quien dentro del realismo que lo caracteriza no dejó de advertir que “la representación democrática institucional desde 2027 y a futuro no la define una norma, y esto corre para todos los partidos”.



A lo cual agregamos nosotros a modo de remate: y no existe Ley alguna que lo pueda crear o asegurar. Vota la gente.