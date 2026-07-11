Villa Ocampo: Un motociclista resultó herido tras chocar contra un camión estacionado

El accidente ocurrió durante la madrugada en la intersección de bulevar Sarmiento y Güemes. La víctima fue trasladada al hospital local.

Un hombre resultó lesionado en un accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este 11 de julio en la ciudad de Villa Ocampo.

Según informó la Comisaría 4.ª de la U.R. IX, el siniestro ocurrió alrededor de la 1:35 horas en la intersección de bulevar Sarmiento y calle Güemes.

Por causas que son materia de investigación, una motocicleta Suzuki AX 100 c.c., conducida por un vecino de la ciudad, impactó contra un camión Ford 1722 que se encontraba estacionado.

Como consecuencia de la colisión, el motociclista sufrió lesiones y fue asistido por personal del SIES 107, que lo trasladó al hospital local para recibir atención médica.

En el lugar también trabajaron inspectores municipales, colaborando con las actuaciones y el ordenamiento del tránsito, mientras la Policía continúa con la investigación para determinar las circunstancias del hecho.