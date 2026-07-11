Las Toscas: Secuestran un machete tras una denuncia por amenazas calificadas

El denunciante aseguró que fue amenazado durante un conflicto vecinal. La Policía notificó al presunto agresor por disposición judicial.

Un hombre fue notificado por el delito de amenazas calificadas en la ciudad de Las Toscas, luego de una denuncia radicada por un vecino que aseguró haber sido intimidado con un machete durante un conflicto vecinal.

Según informó la Comisaría 5.ª de la U.R. IX, el hecho fue denunciado el 10 de julio, alrededor de las 18:45 horas.

El damnificado, un hombre mayor de edad, manifestó que mantiene problemas de convivencia con una vecina y su pareja, a quienes días atrás les había reclamado porque sus hijos arrojaban piedras hacia su patio, situación que, según indicó, alteraba a sus perros.

De acuerdo con la denuncia, tras ese reclamo fue insultado y amenazado por el hombre, quien habría exhibido un machete durante el episodio.

A partir de las tareas investigativas, el personal policial logró secuestrar un arma blanca tipo machete y posteriormente hizo comparecer al presunto involucrado, quien fue notificado de la causa por el delito de amenazas calificadas.