Villa Ocampo: Un hombre murió y cuatro personas resultaron heridas en un choque sobre Ruta 11

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 870 e involucró a un automóvil y un camión. El tránsito permaneció interrumpido mientras trabajaban los equipos de emergencia.

Un trágico accidente de tránsito se registró en la mañana de este 11 de julio sobre la Ruta Nacional N.º 11, a la altura del kilómetro 870, en jurisdicción de Villa Ocampo, dejando como saldo un hombre fallecido y cuatro personas heridas.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 4.ª de la U.R. IX, el hecho ocurrió alrededor de las 9:15 horas. Por causas que son materia de investigación, colisionaron un automóvil Kia Soluto, conducido por Ricardo Canizza, de nacionalidad paraguaya, y un camión Fiat Iveco, al mando de un hombre mayor de edad domiciliado en Las Toscas.

En el automóvil viajaban además dos mujeres, un hombre —todos mayores de edad— y una niña de 5 años.

Como consecuencia del violento impacto, el conductor del Kia falleció en el lugar, mientras que los restantes ocupantes del vehículo fueron asistidos por los servicios de emergencia y trasladados al hospital para recibir atención médica.

A raíz del siniestro, el tránsito sobre la Ruta Nacional 11 permanece interrumpido durante las tareas de asistencia y peritajes, mientras continúan las actuaciones para establecer las causas del accidente.