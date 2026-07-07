Cotelvo: Importantes inversiones en infraestructura

COTELVO Servicios está realizando importantes inversiones para mejorar su infraestructura, con el objetivo de optimizar la prestación de los diferentes servicios, y adecuar sectores de atención al público y funcionamiento administrativo de la cooperativa.

En el predio de la planta de agua potable se está construyendo el piso para la ampliación del depósito de herramientas; con una plataforma para lavadero de las mismas. En tanto, se reparó a nuevo el equipo ablandador N°3 del proceso de potabilización.

En las salas velatorias se realizó una reparación completa con impermeabilización de los techos; y en la sede de la cooperativa se está ejecutando una ampliación edilicia para la reubicación de la sala del Consejo de Administración, oficinas internas en ambas plantas y sectores de atención a usuarios y asociados.