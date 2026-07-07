Villa Ocampo: La Municipalidad felicita a la Peña Aka Guasú por el éxito de su tradicional encuentro campestre

La Municipalidad de Villa Ocampo felicita a la Peña Aka Guasú por la excelente organización del 16º Encuentro Campestre Familiar, realizado el pasado domingo 5 de julio, en Campo Bello. Una propuesta que volvió a reunir a vecinos y visitantes en torno a nuestras tradiciones, la música y la cultura regional.

El evento convocó a unas 250 personas, entre ellas, el Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, Miguel Merino acompaño el evento, y fueron quienes disfrutaron de una jornada de camaradería con las actuaciones de Los Olvidados, Trío Litoraleño, Leo Favatier y Gabriel Arnold, además de la presentación de la obra teatral “Hubo pago en el obraje”, bajo la dirección de Horacio “Chirola” Raffin, que aportó un valioso espacio para el rescate de la memoria histórica de nuestra región.

Del encuentro también participó el payador Pampa Fierro Tourn, quien fue reconocido por su compromiso con la cultura y las tradiciones del Litoral.

La convocatoria contó con la presencia de asistentes provenientes de distintos puntos de la región, entre ellos las provincias de Corrientes y Chaco, además de las localidades de la región, reafirmando el carácter integrador y regional de esta celebración.

Desde la Municipalidad de la Ciudad de Villa Ocampo destacamos el trabajo y la dedicación de todos los integrantes de la Peña Aka Guasú, quienes año tras año sostienen este importante espacio de encuentro, fortaleciendo nuestras raíces, promoviendo la identidad litoraleña y manteniendo vivas las expresiones culturales que forman parte del patrimonio de nuestra comunidad.