Cotelvo: Reunión del Consejo de Administración FECOSE

El gerente de COTELVO Servicios, David Marega, y el encargado del Área de Sepelios, Daniel Fischer, participaron en la ciudad de Santa Fe de una nueva reunión del Consejo de Administración de FECOSE (Federación de Cooperativas Prestadoras de Servicios Sociales-Asistenciales y Comunitarios); entidad de segundo grado donde la cooperativa ocampense ocupa el cargo de 1º vocal suplente.

Se trataron diversos temas internos de la Federación y de interés para las cooperativas asociadas, como los cursos de capacitación, convenios de formación, incorporación de nuevas cooperativas interesadas en sumar el servicio de sepelio y el Congreso de Cooperativas de Rosario, entre otros.

El pasado 8 de junio, FECOSE cumplió 31 años acompañando el desarrollo y el perfeccionamiento de los servicios sociales que prestan muchas cooperativas, mutuales y entidades de capitales sociales adheridas.

Esta Federación fue creada como consecuencia directa de la gran expansión de las cooperativas de servicios, resultando necesario encontrar una forma de representación que fuera lo suficientemente amplia como para interpretar las necesidades de un sector con alto contenido solidario.

Estas cooperativas marcan presencia en sus comunidades, prestando servicios sociales a asociados y terceros no asociados que se caracterizan por su excelencia y bajo costo. Poco a poco fueron creciendo en experiencia, mejorando cada vez más la calidad de sus servicios; teniendo como resultado la reducción progresiva de las cuotas por sostenimiento del sistema, siendo el Servicio Solidario de Sepelio de COTELVO un ejemplo de ello.