Villa Ocampo realizará una nueva edición del Curso de Manipulación Segura y Saludable de Alimentos

La Municipalidad de Villa Ocampo, en conjunto con la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL), informa la realización de un nuevo Curso de Manipulación Segura y Saludable de Alimentos, destinado a todas aquellas personas que, por su actividad laboral, mantienen contacto directo con alimentos en cualquiera de sus etapas.

La capacitación está dirigida a trabajadores vinculados a la venta, elaboración, transporte, almacenamiento y demás actividades relacionadas con la cadena alimentaria, brindando herramientas y conocimientos fundamentales para garantizar la inocuidad de los alimentos y proteger la salud de los consumidores.

Las inscripciones se realizan de manera presencial en la oficina de ASSAL, ubicada en Mitre Nº 950, y permanecerán abiertas hasta el 14 de julio. Debido a la capacidad disponible, los cupos son limitados.

El curso se desarrollará los días 16 y 17 de julio, a las 20:00 horas, en el Salón 30 de Noviembre.

Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de instancias de formación, que contribuyen a fortalecer las buenas prácticas de manipulación de alimentos y a promover estándares de calidad y seguridad en los distintos sectores que integran la actividad alimentaria.

Para más información, los interesados pueden acercarse a la oficina local de ASSAL.