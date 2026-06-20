Las Toscas conmemora el Día de la Bandera

Cada 20 de junio se recuerda al creador de la enseña nacional y se renueva el compromiso con los valores que representan los símbolos patrios.

Este 20 de junio se conmemora en todo el país el Día de la Bandera, una fecha dedicada a honrar la figura del Manuel Belgrano, quien falleció en 1820 y es recordado como uno de los principales protagonistas de la historia argentina.

La bandera fue izada por primera vez el 27 de febrero de 1812 a orillas del río Paraná, convirtiéndose con el paso de los años en uno de los símbolos más representativos de la identidad nacional.

La jornada invita a reflexionar sobre los valores de unidad, compromiso y pertenencia que representa la enseña celeste y blanca, además de valorar el legado histórico de quienes contribuyeron a la construcción del país.

En distintos puntos del territorio nacional se desarrollan actos y actividades alusivas, renovando el homenaje a Belgrano y fortaleciendo el respeto por los símbolos patrios que unen a todos los argentinos.