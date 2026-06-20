Fundación Marambio: Día de la Bandera Argentina

Manuel Belgrano izó el emblema nacional por primera vez en 1812, pero debió esperar más de cuatro años para que fuera oficializado.

Todos los 20 de junio se recuerda el Día de la Bandera Nacional, el emblema patrio de la República Argentina que fue creado por el General Manuel Belgrano a comienzos de 1812, en los años sucesivos a la Revolución de Mayo y en plena guerra por la Independencia.



La bandera se izó por primera vez el 27 de febrero de 1812 a orillas del Río Paraná en Villa Rosario, actualmente conocida como Rosario (Santa Fe).



La escena fue inmortalizada por el imponente Monumento a la Bandera, que se encuentra en esta misma ciudad al lado del punto histórico.



De acuerdo con la tradición histórica, la Bandera fue cocida por María Catalina Echevarría de Vidal, hija de inmigrantes vascos amigos de Belgrano.

La necesidad de tener un símbolo distintivo para su ejército decidió a Belgrano a pedir la colaboración de la mujer para su confección.

El 20 de febrero deslizó la idea en una charla privada. Ella aceptó encargarse de la tarea de inmediato.



«Siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste conforme los colores de la escarapela nacional», explicaría Belgrano al Triunvirato, que desaprobó la decisión.

Si bien actualmente se utilizan en celeste y blanco, los colores auténticos de la Bandera fueron objeto de controversia histórica.

En mayo de 2017, un grupo de científicos del CONICET analizaron hebras de la bandera que según algunos historiadores es la más antigua conservada y encontraron tonos de «azul de ultramar», pero la Academia Nacional de Historia reconfirmó el celeste y blanco.

La Bandera Argentina fue oficializada recién el 26 de julio de 1816 por el Congreso de Tucumán, luego de declarar la Independencia.

Los patriotas la establecieron como símbolo de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

La incorporación del Sol del Mayo en el centro del emblema llegó -también por ley- el 25 de febrero de 1818.