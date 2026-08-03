Villa Ocampo: Primera edición del Centro Comercial a Cielo Abierto

La Municipalidad de Villa Ocampo, en conjunto con el Centro Comercial y Social de Villa Ocampo, FECECO y CAME, invita a toda la comunidad a participar de la 1.ª edición del Centro Comercial a Cielo Abierto, una propuesta que busca fortalecer el comercio local, generar un espacio de encuentro para las familias y promover el desarrollo económico de la ciudad.

La actividad se realizará el próximo domingo 16 de agosto, a partir de las 15:00 horas, sobre Avenida San Martín, en el tramo comprendido entre las calles Belgrano y 9 de Julio, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de una tarde dedicada al paseo, las compras y el acompañamiento a los comercios locales.

Esta primera edición marcará el inicio de una propuesta que tiene como objetivo potenciar la actividad comercial de Villa Ocampo, promoviendo el consumo local y generando un espacio abierto que favorezca la circulación de personas, el encuentro y la participación de toda la comunidad.

Desde la organización se invita a vecinos, vecinas y visitantes de la región a reservar la fecha y sumarse a esta iniciativa, que reunirá al comercio local en un entorno pensado para disfrutar de una jornada diferente en el corazón de la ciudad.

Próximamente se darán a conocer más detalles sobre las actividades y propuestas que formarán parte de esta primera edición del Centro Comercial a Cielo Abierto.