Villa Ocampo conmemorará el Día de la Bandera con el Acto Oficial y la Promesa de Lealtad

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que el próximo sábado 20 de junio, a las 10:00 horas, se llevará a cabo el acto oficial en conmemoración del Día de la Bandera, en la Plaza Manuel Belgrano.

La ceremonia tiene como objetivo rendir homenaje al General Manuel Belgrano, creador de la Bandera Nacional Argentina, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento, destacando su legado y su compromiso con la construcción de nuestra Patria.

En el marco del acto, alumnos de 4.º grado de las instituciones educativas de la ciudad realizarán la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional, uno de los momentos más significativos de esta fecha patria.

Del encuentro participarán autoridades municipales, representantes de instituciones educativas, fuerzas de seguridad, entidades intermedias y la comunidad en general.

Desde el Gobierno de la Ciudad se invita a vecinos y vecinas a acompañar esta jornada de profundo valor histórico y simbólico, reafirmando juntos el respeto por nuestros símbolos patrios y los valores que nos unen como sociedad.