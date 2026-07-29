Las Toscas presentó el cronograma oficial de su mes aniversario

En la noche del martes 28 de julio, en sala de conferencia, se realizó la presentación oficial del cronograma de actividades que se desarrollará durante el mes de agosto en el marco del 146º Aniversario Fundacional de Las Toscas. Encabezó el evento el intendente Iván Sánchez, acompañado por integrantes del gabinete municipal, representantes de instituciones locales, autoridades, medios de comunicación y vecinos.

Durante el encuentro se dio a conocer el calendario de actividades, que se extenderá desde el 2 hasta el 30 de agosto, con una amplia variedad de propuestas deportivas, culturales, recreativas, religiosas, turísticas e institucionales, pensadas para que vecinos y visitantes puedan ser parte de los festejos por un nuevo aniversario de la ciudad.

En ese marco, el intendente Iván Sánchez destacó que el cronograma es el resultado del trabajo conjunto entre la Municipalidad y las instituciones de la ciudad, resaltando el compromiso de cada una de ellas para hacer posible una agenda amplia y diversa que invita a toda la comunidad a ser parte de los festejos. Asimismo, valoró el trabajo de las distintas áreas municipales, que acompañarán el desarrollo de las actividades a lo largo de todo el mes.

Una de las jornadas más esperadas será la del domingo 23 de agoste, con la celebración de la misa en honor a San Felipe de Benicio, el acto oficial, el desfile cívico y el gran festival popular frente a la Plaza 23 de Agosto. La jornada contará con la participación de artistas locales y regionales, entre ellos Iván Faisal y Dani la Fibra, y tendrá como cierre la presentación de Lucas Sugo, cantautor Uruguayo, uno de los espectáculos más esperados del mes aniversario.

La Municipalidad de Las Toscas invita a toda la comunidad a participar de un mes pensado para celebrar la historia, fortalecer la identidad local y compartir juntos.