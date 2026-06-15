Schueri: Milei y el sentimiento de odio. La polarización tan in-deseada

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

Sería motivo de psicoanálisis la conducta de una inconmensurable fracción de la sociedad hacia el presidente Javier Milei. Difícilmente en la historia democrática reciente un Primer Mandatario haya generado semejantes y genuinas contradicciones emocionales en distintas capas sociales.

Mientras se elaboran juiciosos documentos en contra de la discriminación y el odio, los mismos que los redactan no pueden ocultar sus irrefrenables sentimientos de rechazo – muy parecidos al odio- hacia Javier Milei; cada uno con sus explicables motivos.

Un fenómeno sociológico

Milei no “regala plata” para que lo quieran y lo voten, como hizo el kircherismo durante las dos décadas que gobernó; todo lo contrario, la sacó de la calle y dejó de imprimirla llevando a una gran parte de la población – que es muy probable sea la misma que lo haya votado en el 2023 y el 2025- a momentos de angustiante zozobra económica. Eliminó privilegios y fulminó a los “gerentes de la pobreza” (Pichetto dixit) Grabois, Pérsico, D´Elia que sometían a la servidumbre a los beneficiarios de planes sociales. Desregula y obliga a empresarios (chicos, pequeños y grandes) a tener que aprender a competir (incluso contra la geopolítica mundial) y a cuidar cada peso porque no habrá dádivas ni subsidios. Eso también va para las familias. Cambió y cambia paradigmas socio económicos culturales todos los días.



Milei escupe lo que considera sus verdades sin filtro ni frenos inhibitorios, de manera agresiva y “maleducada”, activando el automático e irrefrenable sentimiento de rechazo muy cercano al odio, entre quienes consideran que en la vida hay que ser políticamente correctos, aunque esa actitud suela ser pariente muy cercano de la hipocresía.

El “canuto” guardado deberá ir a la economía

CAME considera que el consumo bajó porque el gobierno nacional “no le pone plata en el bolsillo de la gente” (con los otrora programas de financiamiento al consumo Ahora 12, 24, 36). Milei no lo hará: primero porque considera que deben ser los privados (Bancos, Financieras, Fintech, las propias cadenas de electrodomésticos) quienes apuesten al consumo con facilidades crediticias propias.



Y segundo porque sabe que literal no metafóricamente, debajo de los colchones argentinos hay un PBI atesorado “en negro” (Manuel Adorni, si la justicia prueba sus dichos, no fue el único que “encanutó en negro” en este país) y puja – tiene tiempo hasta octubre del año que viene- para que esa plata salga a la luz y circule en la economía.



Eso no está pasando por el pudor social de tener que responder: ¿dónde la tenías escondida?; ó ¿no me digas que confiás en este gobierno que se irá “al carajo”? Mejor esperar.

¿Cuán severa es la recesión en Argentina?

A todo esto, el electrocardiograma de la actividad económica nos muestra una inquietante arritmia que denota un nivel de desconcierto poco menos que alarmante entre quienes leen los datos, que se contradicen entre sí por otra parte, con valores que cotejados aparecen inverosímiles, hasta sospechamos que entrelazados con expresiones de deseos. De un lado y del otro, porque el nivel de optimismo del gobierno también es cuanto menos voluntarista.

¿Cómo puede ser qué desde el momento mismo de asumir, el gobierno de Maximiliano Pullaro haya impulsado políticas activas para el sector industrial en todos sus niveles por cientos de miles de millones de pesos, sumado a beneficios fiscales y otros incentivos, para que el Monitor de Actividad Industrial del Centro de Estudios Demos de esta capital denuncie que vienen cerrando 14 industrias por mes en Santa Fe durante el último año?. Algo estaría fallando entonces en el gobierno (que desde ya no convalida en privado y en toda su dimensión, esos números).



Apyme, la UISF y FISFE no se quedan atrás en sus lúgubres análisis de la actividad fabril, culpando por el receso a la “excesiva apertura argentina al mundo” (China), falta de “políticas activas”, tales como créditos accesibles (el gobierno nacional manda a los Bancos privados a otorgarlos – el Nación promociona interesantes líneas- mientras Santa Fe se la pasa subsidiando tasas), baja de impuestos “distorsivos” e incentivos fiscales (desde los gobiernos nacional y provincial informan que ello viene ocurriendo a paso firme, sumado a desregulaciones, en el caso de Nación, que directa e indirectamente benefician costos ), achique del gasto público (el gobierno nacional difunde lo que vino haciendo en tal sentido, y el provincial pondera su capacidad de ahorro y eficiencia).



¿Entonces?. Urgente un gran congreso de psicoanálisis empresarial. El problema no sería la economía ni la geopolítica mundial (donde muchos van a perecer indefectiblemente por desconocerla). La disyuntiva es Javier Milei y sus formas irrespetuosas, irreverentes, como por ejemplo frente a Vacas Sagradas como el venerable empresario Paolo Rocca (Techint) a quien osó ridiculizar como “Don Chatarrín” (después que se quejara por perder una licitación multimillonaria en Vaca Muerta frente a una empresa de la India).



Por nada “Don Paolo” junto a Macri y algunos gobernadores con los que ya se reunió, quiere financiar- junto a otros empresarios- una “tercera vía racional” para sacar a Milei del poder el año que viene. Macri le dijo que él banca la idea pero no cuente con su figura para llevarla a cabo. Maximiliano Pullaro y otros gobernadores (Llaryora, Frigerio, Nacho Torres) le mandaron a decir que van por las reelecciones en su Provincias. El “animémonos y vayan” de Rocca hoy solo podría tener – salvo que decida promocionar a Kicillof- como alternativa a Javier Milei a “Pato” Bullrich (a menos que desee explorar el odio y resentimiento de Victoria Villarruel).

Sancor: ¿por qué están desesperados por rematarla?

Resulta cuanto menos sospechoso que el Juez Marcelo Gelcich de Rafaela a cargo de la Causa SanCor, haya aprobado el pliego de bases y condiciones para la venta de los activos de SanCor, fijando el monto base para compra de sus plantas y bienes intangibles en 52 millones 100 mil dólares. Sobremanera cuando la misma quiebra y la Asamblea de Socios fueran apeladas ante la Cámara.



¿Por qué semejante premura de quien debiera hacer gala de la prudencia y la equidistancia en su magna función?. Y más aún cuando en el expediente existe una propuesta de salvataje que por lo visto Su Señoría se empeña en ignorar olímpicamente. Propuesta que viene recogiendo adhesiones con firma de documentos de centros comerciales e industriales, concejos municipales e intendentes y presidentes comunales de toda la Región santafesina cordobesa “sancorista” (algunos aún no la firmaron, pero se espera lo hagan próximamente para evitar caer en suspicacias).



En Sunchales después de un increíble incendio (habrían sido dos) que los estudios jurídicos involucrados en la causa pidieron a Fiscalía investigar, hasta se ofició una Misa y rezo del Rosario en la parroquia local por el salvataje de SanCor. Nunca había ocurrido. Ahora pareciera ser que la comunidad sunchalense entendió que “a SanCor la van a desguazar y vender por migajas – ¿a interesados “predatados”?- y los acreedores no van a cobrar un peso”.



Es hora de que alguien más que los estudios jurídicos que representan a trabajadores, acreedores y socios, salgan de las indiferencias y posen los ojos sobre SanCor.

El kicillofismo puso primera en Santa Fe

Axel Kicillof dejó un fuerte mensaje en Santa Fe: llamó a «prepararnos para una elección histórica que definirá el futuro de la Argentina». Lo hizo por video conferencia en el cierre de un, según los organizadores, multitudinario encuentro que reunió a toda la primera línea del peronismo del sur santafesino en la localidad de Fighiera donde, cuentan los organizadores, intendentes, presidentes comunales, legisladores y el movimiento obrero, “consolidaron un fuerte espacio de debate y organización de cara a los desafíos políticos y económicos que atraviesa el país”.



La jornada de trabajo y reflexión fue coordinada por el ministro de seguridad de Buenos Aires Javier Alonso, uno de los armadores nacionales de la candidatura a Presidente del gobernador bonaerense.

El encuentro del cual participaron referentes peronistas de los departamentos Constitución, General López, Belgrano, Iriondo, Rosario, San Lorenzo y Caseros fue organizado por Construyendo Futuro Federal, cuyo referente es Ivan Camats.



Lo destacado del discurso de Kicillof es que no abona la teoría de Paolo Rocca y Mauricio Macri que comentábamos párrafos arriba, porque advirtió sobre los intentos de continuidad del modelo bajo otras formas: «Nos quieren convencer de que no hay otro camino. Incluso ahora, si a Milei le va mal buscando un recambio, un Milei de mejores modales pero que continúe con las mismas políticas”.

La polarización entonces no tendria marcha atrás: en octubre del 2027 las opciones serían Javier Milei o Axel Kicillof. Daría la impresión que cualquier otra alternativa “moderada” correría la misma suerte de Provincias Unidas.