Provincia avanza con la ampliación del sistema cloacal en Avellaneda

El gobierno de Maximiliano Pullaro realiza una millonaria inversión a los efectos de cumplir un nuevo compromiso en esta comunidad del norte. “Las obras en la planta de tratamiento de líquidos cloacales ya registran un 40 % de ejecución. La ampliación del sistema es lo que posibilita el acceso a las cloacas para miles de vecinos de Avellaneda”, destacó el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico.

Con el despliegue de maquinaria y personal especializado en el predio de la planta de tratamiento, avanzan a buen ritmo las obras de optimización del sistema de desagües cloacales de Avellaneda. La intervención, ejecutada por la firma Proyección Electroluz, permitirá incrementar la capacidad operativa de la infraestructura existente y garantizar un tratamiento más eficiente de los efluentes urbanos.



La obra forma parte del plan de inversiones que impulsa el Gobierno de Santa Fe para fortalecer los servicios esenciales en todo el territorio provincial. Con un presupuesto superior a los 2.600 millones de pesos y un plazo de ejecución de 12 meses, el proyecto busca acompañar el crecimiento de la ciudad y mejorar las condiciones sanitarias y ambientales para miles de vecinos.



En una recorrida por los trabajos, el ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico, destacó la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de sostener la inversión pública en infraestructura básica.



“Garantizar el crecimiento de nuestras ciudades exige obras que muchas veces no se ven, pero que son fundamentales para la calidad de vida de la gente”, afirmó.



El funcionario remarcó que la intervención permitirá ampliar la capacidad del sistema cloacal y acompañar el desarrollo urbano de Avellaneda.



“Mientras a nivel nacional se paralizan obras, en Santa Fe seguimos invirtiendo con recursos propios para responder a necesidades concretas de cada comunidad”, agregó.



Enrico explicó que los trabajos incluyen la readecuación de lagunas de estabilización, la incorporación de una nueva estación de bombeo y la instalación de equipamiento electromecánico destinado a optimizar el funcionamiento integral de la planta.

Una obra estratégica para la ciudad

El intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot, valoró la magnitud de la inversión provincial y su impacto sobre la prestación del servicio.



“Es una obra fundamental para nuestra ciudad porque nos permite mejorar el sistema actual y planificar el crecimiento futuro con mayor previsibilidad”, sostuvo.



Además, destacó que la modernización de la planta contribuirá a fortalecer el cuidado ambiental y agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial para concretar una obra largamente esperada por la comunidad.



Por su parte, el senador por el departamento General Obligado, Orfilio Marcón, subrayó el alcance territorial de las inversiones que la Provincia viene ejecutando en el norte santafesino.



“Esta obra demuestra que hay una decisión concreta de acompañar el desarrollo del norte provincial con hechos y no solo con anuncios”, señaló.

Avance de obra y aspectos técnicos

El secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, informó que los trabajos ya alcanzan un avance cercano al 40 % y detalló las principales intervenciones que se ejecutan actualmente dentro del predio.



“Ya concluimos la construcción de la nueva estación elevadora de ingreso y avanzamos con las mejoras previstas en las lagunas de estabilización”, explicó.



El funcionario indicó que una de las lagunas ya fue vaciada y acondicionada para la instalación de nuevos aireadores, equipamiento que permitirá optimizar el proceso de tratamiento de líquidos cloacales.



Asimismo, señaló que la cámara de contacto presenta un avance del 95 %, mientras continúan las tareas de movimiento de suelo y preparación de una segunda laguna para las próximas etapas de obra.



“La infraestructura que estamos incorporando permitirá mejorar la eficiencia operativa del sistema y garantizar una respuesta adecuada a la demanda futura de la ciudad”, concluyó Marmiroli.



La ampliación y modernización de la planta de tratamiento constituye una intervención estratégica para el desarrollo de Avellaneda, ya que permitirá ampliar la cobertura del servicio cloacal, fortalecer el saneamiento urbano y acompañar el crecimiento de la localidad con infraestructura acorde a las necesidades de las próximas décadas.