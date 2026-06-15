Convenio de Complementariedad entre la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria y la Municipalidad de Villa Ocampo

La Municipalidad de Villa Ocampo y la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL), dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, firmaron un Convenio de Complementariedad con el objetivo de fortalecer las acciones de control, fiscalización y seguridad alimentaria en el ámbito local.

El acuerdo fue suscripto por el intendente de Villa Ocampo, Cristian Marega, y el secretario de ASSAL, Eduardo Francisco Elizalde, y establece un marco de trabajo conjunto para coordinar y articular actividades vinculadas a la inocuidad alimentaria, en cumplimiento de las funciones que la normativa provincial asigna a la Agencia.

Entre los principales compromisos asumidos por la Municipalidad se encuentra la designación de un Auditor Local, quien será el responsable de desarrollar las tareas de control previstas en el convenio y actuar como enlace con ASSAL. Además, el municipio deberá garantizar el cumplimiento de las actividades bromatológicas establecidas, participar en las instancias de capacitación y mantener los mecanismos administrativos necesarios para el funcionamiento del sistema.

Por su parte, ASSAL brindará capacitación, asesoramiento técnico y acompañamiento permanente al personal designado, fortaleciendo las capacidades locales para la prevención, control y fiscalización de alimentos. Asimismo, el convenio contempla la coparticipación de tasas y aranceles bromatológicos generados por las actividades realizadas en la jurisdicción.

Esta iniciativa permitirá profundizar el trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio, mejorando los controles sanitarios y fortaleciendo las políticas de seguridad alimentaria, con el objetivo de proteger la salud de los consumidores y garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos que se producen, elaboran y comercializan en la ciudad.

Con la firma de este convenio, Villa Ocampo avanza en la consolidación de herramientas que promueven una gestión más eficiente y coordinada en materia de control alimentario, reafirmando su compromiso con el bienestar y la salud de la comunidad.