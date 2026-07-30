Acuerdo paritario municipal: FESTRAM pactó un 11% de aumento salarial y el mínimo superará el millón de pesos

El miércoles 29 de julio de 2026, volvió a reunirse la Mesa Paritaria de la Ley 9.996, donde los representantes de Intendentes y Presidentes Comunales junto a los paritarios de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) alcanzaron un acuerdo para la recomposición de los haberes del sector.

En el marco de la negociación, se estableció un incremento salarial del11% para el segundo semestre de 2026, fijando un esquema de pago escalonado que se distribuirá en tres tramos: un 5% en el mes de julio, un 3% en septiembre y el 3% restante en noviembre de 2026. Para fijar este esquema, la mesa de negociación reconoció el desfasaje inflacionario registrado durante la primera mitad del año.

Con la aplicación de estos porcentajes, el Salario Mínimo Garantizado alcanzará los $1.053.000 en el mes de julio y ascenderá a $1.112.250 en noviembre. A estos montos de base se les deberán adicionar los adicionales correspondientes a presentismo, horas extras y asignaciones familiares.

Asimismo, las partes acordaron que tanto el porcentaje total de incremento salarial como los tramos estipulados deberán trasladarse de forma directa a los beneficiarios pasivos de todas las Cajas Municipales y de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe.

Gentileza: Reconquista HOY