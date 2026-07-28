Villa Ocampo: Programación de la fecha 14 de la Liga Ocampense de Fútbol

La programación comprende la 14.ª fecha de la Zona Sur y la 13.ª de la Zona Norte, con encuentros previstos para el 1 y 2 de agosto.

La Liga Ocampense de Fútbol dio a conocer el cronograma oficial de partidos correspondiente a una nueva jornada del campeonato, que se disputará durante el fin de semana del 1 y 2 de agosto.

Zona Sur – Fecha 14

Sábado 1 de agosto – 14:00 Universitario vs. Racing Itatí Villa Ana vs. Sportivo Tacuarendí Club Belgrano vs. Club Papelero



Domingo 2 de agosto – 14:00 Club Huracán vs. Juventud Km 407



Libre: Ocampo Fábrica.

Zona Norte – Fecha 13

Sábado 1 de agosto – 14:00 Tiro Federal vs. Barrio Sur



Domingo 2 de agosto – 14:00 Real Guillermina vs. Ex Alumnos Cicles Florencia vs. Gigante Arroyito Pueblo Nuevo vs. Central Florencia Boxing Club vs. Club San Roque



Con esta programación, los equipos buscarán sumar puntos importantes en una nueva fecha del certamen oficial de la Liga Ocampense de Fútbol.