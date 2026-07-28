Villa Ocampo: Programación de la fecha 14 de la Liga Ocampense de Fútbol

La programación comprende la 14.ª fecha de la Zona Sur y la 13.ª de la Zona Norte, con encuentros previstos para el 1 y 2 de agosto.

La Liga Ocampense de Fútbol dio a conocer el cronograma oficial de partidos correspondiente a una nueva jornada del campeonato, que se disputará durante el fin de semana del 1 y 2 de agosto.

Zona Sur – Fecha 14

  • Sábado 1 de agosto – 14:00
    • Universitario vs. Racing
    • Itatí Villa Ana vs. Sportivo Tacuarendí
    • Club Belgrano vs. Club Papelero
  • Domingo 2 de agosto – 14:00
    • Club Huracán vs. Juventud Km 407
  • Libre: Ocampo Fábrica.

Zona Norte – Fecha 13

  • Sábado 1 de agosto – 14:00
    • Tiro Federal vs. Barrio Sur
  • Domingo 2 de agosto – 14:00
    • Real Guillermina vs. Ex Alumnos
    • Cicles Florencia vs. Gigante Arroyito
    • Pueblo Nuevo vs. Central Florencia
    • Boxing Club vs. Club San Roque

Con esta programación, los equipos buscarán sumar puntos importantes en una nueva fecha del certamen oficial de la Liga Ocampense de Fútbol.

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