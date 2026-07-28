Villa Ocampo: Programación de la fecha 14 de la Liga Ocampense de Fútbol

La programación comprende la 14.ª fecha de la Zona Sur y la 13.ª de la Zona Norte, con encuentros previstos para el 1 y 2 de agosto.
La Liga Ocampense de Fútbol dio a conocer el cronograma oficial de partidos correspondiente a una nueva jornada del campeonato, que se disputará durante el fin de semana del 1 y 2 de agosto.
Zona Sur – Fecha 14
- Sábado 1 de agosto – 14:00
- Universitario vs. Racing
- Itatí Villa Ana vs. Sportivo Tacuarendí
- Club Belgrano vs. Club Papelero
- Domingo 2 de agosto – 14:00
- Club Huracán vs. Juventud Km 407
- Club Huracán vs. Juventud Km 407
- Libre: Ocampo Fábrica.
Zona Norte – Fecha 13
- Sábado 1 de agosto – 14:00
- Tiro Federal vs. Barrio Sur
- Tiro Federal vs. Barrio Sur
- Domingo 2 de agosto – 14:00
- Real Guillermina vs. Ex Alumnos
- Cicles Florencia vs. Gigante Arroyito
- Pueblo Nuevo vs. Central Florencia
- Boxing Club vs. Club San Roque
Con esta programación, los equipos buscarán sumar puntos importantes en una nueva fecha del certamen oficial de la Liga Ocampense de Fútbol.