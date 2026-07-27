Villa Ocampo: El intendente confirmó avances en infraestructura y pidió mayor compromiso ciudadano para cuidar la ciudad

El intendente detalló los avances en el puente del Manolo, el nuevo hospital, el Acceso Norte, el Centro Cultural Educativo y Puerto Ocampo. También confirmó que la planta reductora de gas deberá reconstruirse tras haber sido completamente vandalizada.

El intendente de Villa Ocampo, Cristian Marega, realizó un amplio repaso por las principales obras que se ejecutan en la ciudad, las medidas preventivas ante la posible llegada del fenómeno de El Niño y la situación económica que atraviesa el municipio.

El mandatario dialogó durante la mañana del lunes 27 de julio en el programa Buen Día Villa Ocampo, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, donde aseguró que varios proyectos estratégicos avanzan a buen ritmo, aunque reconoció que la caída de la coparticipación y la demora en el envío de fondos condicionan la capacidad financiera del gobierno local.

El puente del Manolo y la preparación ante El Niño

Uno de los primeros temas abordados fue la construcción del denominado puente del Manolo, una obra considerada fundamental dentro del sistema hídrico de Villa Ocampo.

Marega explicó que los trabajos avanzan favorablemente y que la estructura tiene aproximadamente 40 metros de largo, 25 metros de ancho y seis metros de profundidad. Según detalló, ya se completó la etapa de hormigonado hasta el nivel del suelo y comenzaron a levantarse las columnas.

El intendente relacionó directamente esta obra con las tareas preventivas que se llevan adelante ante los pronósticos que anticipan una posible llegada del fenómeno de El Niño con lluvias de considerable intensidad.

En ese sentido, señaló que el municipio continúa profundizando y limpiando los principales canales de desagüe, además de corregir niveles para facilitar una evacuación más rápida del agua.

No obstante, aclaró que frente a precipitaciones extraordinarias, concentradas en pocas horas, ningún sistema puede evitar completamente el impacto inicial. El objetivo municipal, sostuvo, es lograr que el agua escurra con la mayor rapidez posible y reducir las consecuencias sobre los barrios.

Reclamo por la basura arrojada en los canales

Marega realizó un fuerte llamado a la responsabilidad ciudadana y cuestionó a quienes arrojan residuos de gran tamaño dentro de los canales.

El mandatario aseguró que durante las tareas de limpieza se encontraron bolsas de basura, colchones, heladeras y hasta televisores, elementos que pueden bloquear los conductos y provocar el colapso del sistema durante una lluvia intensa.

También pidió a los vecinos que denuncien estas conductas, incluso mediante los canales anónimos disponibles, al considerar que la prevención no puede depender exclusivamente del trabajo municipal.

“Todo el trabajo que se pueda hacer pierde sentido si después los canales quedan obstruidos”, advirtió.

Vandalismo en la plaza Raúl Alfonsín

El intendente también expresó su indignación por los hechos de vandalismo registrados en la plaza del barrio FOCROVI, que llevará el nombre de Raúl Alfonsín y cuya inauguración está prevista para los próximos días, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Según relató, el municipio había colocado plantas y flores frente al cartel identificatorio del espacio público, pero posteriormente fueron arrancadas.

Marega consideró que se trató de una acción realizada únicamente con la intención de causar daños y pidió nuevamente la colaboración de la comunidad para identificar y denunciar a los responsables.

Avanza el nuevo hospital y preparan visitas guiadas

Respecto del nuevo hospital de Villa Ocampo, el mandatario aseguró que la obra se encuentra en una etapa muy avanzada y mantiene el ritmo previsto.

La construcción está organizada en dos alas similares. La primera sería habilitada para comenzar el traslado de diferentes áreas durante agosto, mientras continúan los trabajos en el segundo sector.

Además, el Ministerio de Obras Públicas proyecta implementar visitas guiadas destinadas a escuelas, instituciones y vecinos, con el propósito de que la comunidad pueda conocer las dimensiones y características del nuevo edificio.

Marega calificó al hospital como una obra extraordinaria y confirmó que funcionarios provinciales visitarían la ciudad para recorrer el establecimiento y otros proyectos en ejecución.

Acceso Norte y pavimentación hasta el hospital

En relación con el Acceso Norte, el intendente informó que se completó la pavimentación contemplada inicialmente y la primera mitad de la rotonda que conecta el sector de calle 8 de Octubre con el bulevar Brown.

La segunda mitad deberá realizarse con recursos municipales. Paralelamente, el gobierno local gestiona ante la provincia la posibilidad de pavimentar el tramo comprendido entre el bulevar Obligado y el nuevo hospital.

Marega reconoció que ejecutar esa obra exclusivamente con fondos propios resultaría muy difícil, debido a que cada cuadra de pavimento representa una inversión estimada de entre 90 y 100 millones de pesos.

Reactivación del Centro Cultural Educativo

Otro de los proyectos que volverá a ponerse en marcha es el Centro Cultural Educativo.

El municipio prepara el llamado a licitación para ejecutar la tercera etapa, que contempla trabajos de movimiento de suelo, desagües pluviales, contrapisos y otras intervenciones de infraestructura.

Los fondos correspondientes ya fueron recibidos y comenzaron las tareas preliminares de limpieza dentro del predio ubicado sobre avenida San Martín.

Más de 300 millones para bacheo y maquinaria

Marega confirmó que fueron aprobados los proyectos destinados a la reparación del pavimento y a la adquisición de nuevas maquinarias municipales.

La inversión supera los 300 millones de pesos, aunque el inicio de los trabajos depende de la llegada efectiva de los fondos.

El municipio ya realizó un relevamiento geolocalizado de los sectores más deteriorados. La planificación contempla dos frentes: un bacheo integral con hormigón para los daños más profundos y otro mediante emulsión, destinado a preservar aquellas calles que todavía pueden recuperarse antes de que el deterioro avance.

Coparticipación estancada y reducción del gasto

Al referirse a las finanzas municipales, el intendente reconoció que Villa Ocampo atraviesa una situación compleja, similar a la de numerosas localidades.

Indicó que la coparticipación continúa estancada y, en determinados períodos, registró una caída, mientras el municipio debe afrontar mayores costos y la discusión de la política salarial.

Ante este escenario, la administración profundiza un programa de optimización y reducción del gasto para mantener las cuentas ordenadas.

Marega aseguró que hasta el momento el municipio no recurrió a créditos para cubrir gastos corrientes y sostuvo que el endeudamiento sería la última alternativa, debido a las dificultades posteriores que podría generar para las finanzas locales.

Puerto Ocampo: relevamientos, puentes y el proyecto de la balsa

El proyecto de recuperación y desarrollo de Puerto Ocampo también ocupó un lugar central durante la entrevista.

Un equipo de aproximadamente ocho personas se encuentra trabajando en el relevamiento de la traza del camino que conduce hacia el puerto. El objetivo es elaborar el proyecto ejecutivo para la colocación de ripio y el levantamiento del camino.

Paralelamente, los puentes continúan avanzando, aunque el ritmo de las obras dependerá directamente de las condiciones climáticas.

Marega explicó que la provincia pretende acelerar los plazos y mantiene conversaciones con la empresa responsable. También se analiza realizar durante diciembre una prueba piloto del cruce mediante balsa, con participación del Ejército, antes de su puesta en funcionamiento definitiva.

El proyecto cuenta con respaldo legislativo tanto de Santa Fe como de Corrientes, provincias que autorizaron la creación de un ente biprovincial para administrar el servicio.

Bioenergía y la reconstrucción de la planta reductora de gas

Sobre el proyecto energético vinculado a Bioenergía, el intendente confirmó que el ramal que atraviesa la Ruta Nacional 11 ya fue instalado y que la destilería realizó pruebas piloto.

La empresa aguarda una autorización del organismo nacional correspondiente para poder avanzar hacia un funcionamiento continuo.

Sin embargo, Marega reveló que la planta reductora de gas deberá ser reconstruida completamente debido a los hechos de vandalismo sufridos en el predio.

Según explicó, desde la finalización de la obra fueron sustraídos todos los componentes y actualmente no queda ningún equipamiento utilizable.

Ante esta situación, Bioenergía inició las gestiones necesarias y deberá afrontar de manera privada la reconstrucción integral de la planta reductora de gas.

El intendente cerró la entrevista destacando el avance de las obras estratégicas, pero insistió en que la continuidad de los proyectos dependerá tanto del acompañamiento provincial como de la disponibilidad de recursos y de las condiciones climáticas de los próximos meses.

Gentileza: Antonio Paré