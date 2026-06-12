A continuación se encuentran los avisos de la Parroquia «Nuestra Señora de la Asunción» de la ciudad de Las Toscas.

AVISOS PARROQUIALES:

MISAS EN LOS BARRIOS

Lunes 15 en la capilla de barrio Santa Lucía a las 16.00 horas. Habrá bendición al finalizar.

Domingo 21 en la capilla de barrio San Isidro a las 17.00 horas. Habrá bendición de embarazadas y padres en su día.

MES ANIVERSARIO

El día martes 16 se cumple un mes más de la Capilla de Adoración Perpetua. Invitamos a participar de la Misa en acción de gracias a las 19.00 horas y de la Adoración al Santísimo al culminar la misma.

Este mes de junio, pedimos la colaboración de toda la comunidad… Vamos a realizar una colecta de alimentos no perecederos, para repartir entre las familias más necesitadas de nuestra Parroquia.

Se pueden acercar las donaciones a Secretaría o bien entregar al celebrante luego de la Misa diaria.

COLECTA ANUAL DE CÁRITAS

Durante el mes de junio, en las Misas de fin de semana habrá urnas en la entrada del Templo para que apoyemos con nuestro aporte. También durante la semana podrán acercar su colaboración a Secretaría.

COLECTA DE INVIERNO

Estamos recibiendo en secretaría parroquial, ropa de invierno, calzados, frazadas, etc. para distribuir a las personas que necesiten de nuestra ayuda por medio de Cáritas. Quienes no tengan movilidad para traer deben contactarse para coordinar.

PEREGRINACIÓN A ITATÍ

Se encuentran a la venta los pasajes para la caminata de septiembre. Consultas e inscripciones en Secretaría o con Dora Orduñe.

BINGO DE COMPAÑEROS

La Capilla Nuestra Señora de los Dolores de El Rabón llevará a cabo un mate bingo el día 19 de julio. En Secretaría hay números disponibles para comprar.