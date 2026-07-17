Las Toscas: Avisos Parroquiales

A continuación se encuentran los avisos de la Parroquia «Nuestra Señora de la Asunción», de Las Toscas.

MISA CARISMÁTICA

El próximo viernes 24 de julio, se celebrará una Misa animada por la Renovación Carismática en el Templo a las 20.00 horas. Este día, a las 19.00 horas no habrá Misa.



CAMPAÑA DE ALIMENTOS

Estamos realizando una colecta de alimentos no perecederos, para repartir entre las familias más necesitadas de nuestra Parroquia. Se pueden acercar las donaciones a Secretaría o bien entregar al celebrante luego de la Misa diaria.



COLECTA DE INVIERNO

Continuamos recibiendo en secretaría parroquial, ropa de invierno, calzados, frazadas, etc. para distribuir a las personas que necesiten de nuestra ayuda por medio de Cáritas. Quienes no tengan movilidad para traer deben contactarse para coordinar.



FIESTA PATRONAL

En el marco de los festejos en honor a Nuestra Señora de la Asunción, cuyo día es el 15 de agosto, se llevará a cabo una rifa. Los numeritos ya salieron a la venta con un costo de $4.000.

Para los gastos de la fiesta se están juntando donaciones y para la rifa se están pidiendo obsequios, por lo que si algún feligrés quiere acercar su colaboración puede hacerlo en secretaría parroquial.