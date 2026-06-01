Artistas ocampenses participaron en la muestra del programa «Forma y Color» del Ente Cultural Santafesino

La Secretaría de Cultura y Comunicación de la Municipalidad de Villa Ocampo participó de una nueva edición de la muestra itinerante “Forma y Color”, organizada por el Ente Cultural Santafesino, que tuvo lugar el pasado sábado 30 de mayo, en la localidad de Guadalupe Norte.

La propuesta reunió obras de artistas plásticos de la Usina Cultural 7, la cual abarca todo el departamento General Obligado, con el objetivo de promover el intercambio artístico, visibilizar las producciones regionales y fortalecer los vínculos entre las comunidades a través del arte.

En esta oportunidad, Villa Ocampo fue representada por la presencia de Paola Vázquez, integrante del equipo de la Secretaría de Cultura, y la exposición de obras de los artistas locales Gerardo Acuña, Marisa Bosch, Silvana Saucedo y Luis Aresti; quienes integran el movimiento cultural de la ciudad, permitiendo que el talento y la creatividad ocampense formen parte de esta importante exposición regional.



La jornada contó además con diversas actividades abiertas al público, entre ellas una demostración de speed carving (tallado rápido con motosierra) a cargo del artista y escultor Walter Deltin, de la ciudad de Florencia, que convocó a numerosos visitantes y enriqueció la experiencia cultural.

Desde la Secretaría de Cultura y Comunicación se destacó la importancia de estos espacios de encuentro y difusión, que permiten fortalecer el desarrollo artístico de la región y brindar nuevas oportunidades de exhibición para los creadores locales.