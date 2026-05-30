Día Mundial Sin Tabaco: especialistas advierten sobre el crecimiento del consumo de vapeadores y otros dispensadores de nicotina en adolescentes

La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria advierte que la reciente regulación de los cigarrillos electrónicos y productos de nicotina favorecerá el aumento del consumo juvenil y el desarrollo de nuevas adicciones.



En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, especialistas en salud respiratoria expresan su preocupación por el crecimiento del consumo de cigarrillos electrónicos, productos de tabaco calentado y bolsas de nicotina, especialmente entre adolescentes y jóvenes.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsa este año una campaña orientada a desenmascarar las estrategias de una industria que se reinventa constantemente para captar nuevos consumidores mediante productos que se presentan como modernos, tecnológicos o de “menor riesgo”.



Una industria que cambia de forma, pero no de estrategia



Aunque el consumo de cigarrillo tradicional mostró una disminución en distintos países durante los últimos años, crecieron con fuerza nuevas formas de consumo de nicotina, impulsadas por estrategias de marketing digital, sabores atractivos, diseños llamativos y una percepción errónea de inocuidad.



En Argentina, datos recientes muestran que el fenómeno ya impacta en adolescentes. Una encuesta realizada por FIC Argentina en jóvenes de entre 13 y 18 años de la Ciudad de Buenos Aires reveló que el 38,7% probó alguna vez productos de tabaco o nicotina, mientras que el 19,4% declaró consumir actualmente alguno de estos productos y el 8,9% utiliza cigarrillos electrónicos. Otro dato preocupante es que la edad de inicio se ubica entre los 12 y los 15 años.



“Estos dispositivos generan una falsa percepción de menor daño, especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, producen adicción, afectan el desarrollo cerebral adolescente y exponen a sustancias potencialmente tóxicas para el sistema respiratorio y cardiovascular”, advierten desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR).



El problema no es solo el vapeo: crece el consumo dual



La evidencia científica también muestra que muchos usuarios no reemplazan el cigarrillo tradicional por estos productos, sino que los utilizan en conjunto, aumentando la exposición a nicotina y otros compuestos dañinos.



Distintos estudios internacionales identificaron que el consumo dual —es decir, el uso combinado de cigarrillos tradicionales y electrónicos— se asocia a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y metabólicas. Además, especialistas alertan que estos productos pueden funcionar como puerta de entrada al tabaquismo, ya que muchos de los jóvenes que se inician en el vapeo nunca habían fumado a diferencia de otras adicciones en adolescentes y jóvenes.



Regulación y preocupación sanitaria en Argentina



La reciente decisión del Ministerio de Salud de la Nación de derogar la prohibición y habilitar un régimen de registro y comercialización de cigarrillos electrónicos, productos de tabaco calentado y bolsas de nicotina generó un fuerte rechazo por parte de organizaciones científicas y de la sociedad civil.



En consecuencia se elaboró y presentó al Ministerio de Salud un documento intersociedades donde se considera que esta medida representa un retroceso en las políticas de prevención y control del tabaquismo, especialmente en relación con la protección de niñas, niños y adolescentes frente a la adicción a la nicotina. Sin respuesta a la fecha.



“Exigimos un sistema de control estricto y protector que prevenga la adicción en las nuevas generaciones”, señalaron desde la AAMR y demás sociedades, solicitando la suspensión de la Resolución N° 549/2026 y de la Disposición ANMAT N° 2543/2026.



Los especialistas recuerdan que los productos de nicotina no son inocuos y remarcan la importancia de fortalecer las políticas públicas de prevención, educación y cesación tabáquica, priorizando la salud pública por sobre los intereses comerciales de la industria.