Villa Ocampo: Plantación de un árbol por el Día Nacional de donación de órganos y tejidos

En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, este sábado 30 de mayo a las 10:00 horas se llevará adelante la plantación de un árbol autóctono en la intersección de Bv. Sarmiento y San Lorenzo, como símbolo de vida, esperanza y concientización.



La plantación del árbol representa el crecimiento, la continuidad y la posibilidad de vida que nace a partir del gesto de donar.



Además, desde el Bloque Unidos se ha presentado un proyecto de ordenanza que propone que cada 30 de mayo se desarrollen campañas de concientización en nuestra comunidad, promoviendo acciones educativas, informativas y de visibilización sobre esta temática tan significativa.



Se invita a toda la comunidad a acompañar esta actividad y sumarse a la construcción de una sociedad más consciente, solidaria y comprometida.