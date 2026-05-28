Villa Ocampo firmó un convenio de cooperación con la E.E.T.P. N° 619

La Municipalidad de Villa Ocampo llevó adelante la firma de un convenio de cooperación y trabajo conjunto con la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 619, fortaleciendo el vínculo entre el municipio y las instituciones educativas de la ciudad.

El acuerdo fue rubricado por el intendente Cristian Marega y el director reemplazante de la institución, Prof. Daniel Pintos, con el objetivo de impulsar acciones articuladas que beneficien tanto a la comunidad educativa como a la ciudad en general.

A través de este convenio, alumnos y docentes de la escuela técnica podrán aportar sus conocimientos y capacidades operativas mediante talleres y prácticas profesionalizantes, participando en trabajos vinculados a diagnóstico, reparación, planificación, diseño técnico y construcción metalúrgica de nuevos cestos de basura para espacios públicos.

Además, el acuerdo contempla el trabajo conjunto entre los equipos técnicos municipales y la institución educativa para planificar y definir estratégicamente la ubicación del nuevo mobiliario urbano.

Desde el municipio destacaron la importancia de continuar generando este tipo de articulaciones con las instituciones locales, promoviendo la educación técnica, la formación práctica de los estudiantes y el desarrollo de proyectos que impacten positivamente en la comunidad.